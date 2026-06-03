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    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    A través de la empresa norteamericana Tintina, que controla, el empresario chileno se unió al conglomerado nipón y al grupo Gignac mediante un mecanismo de suscripción de deuda, para avanzar en una iniciativa de cobre y oro en el sur de la Región de Atacama.

     
    Sergio Alfonso Lopez

    La empresa Tintina Mines, con sede en Canadá, pero controlada por Juan Enrique Rasmuss, anunció este martes una asociación estratégica con el conglomerado japonés Sumitomo Corporation y la familia canadiense Gignac para el desarrollo de su proyecto de cobre y oro Domeyko Sulfuros.

    Rasmuss, empresario chileno-paraguayo que es, además, el principal accionista de Invercap, cuenta con negocios mineros paralelos a su inversión en el grupo CAP.

    Algunos los tiene agrupados en la empresa de mediana minería Cemin Holding Minero, que luego de atravesar dificultades financieras debió someterse a una reorganización judicial, y otros los ha desarrollado aparte, como el de Tintina, que lleva adelante el proyecto Domeyko Sulfuros, una mina de cobre y oro situada en la localidad del mismo nombre del sur de la Región de Atacama.

    En el caso de Cemin, suscribió un acuerdo dentro de la reorganización, donde se comprometió a desprenderse de ciertos activos. En paralelo, mandató al banco de inversión Bank of America para poner a la venta su participación mayoritaria en Invercap, donde tiene el 38,7% a través de Inversiones Hierro Viejo, según publicó DF. Invercap es la controladora de CAP.

    Tintina es una compañía minera junior controlada por Rassmuss, pero que cotiza en la Bolsa de Toronto y cuya acción saltó un 100% el martes, a 1,30 dólares canadienses, tras conocerse la noticia.

    Mecanismo sui generis

    La alianza entre Rasmuss y sus socios no será directa, sino a través de un mecanismo de deuda.

    Tintina anunció la colocación de un bono privado (private placement) por un total bruto de 91 millones de dólares canadienses (US$65,8 millones) a un precio de suscripción de 0,68 dólares por papel.

    La oferta está respaldada por un vehículo de inversión recientemente formado, que será financiado en partes iguales por la gigante nipona Sumitomo y la familia Gignac, fundadora de la firma canadiense de desarrollo de proyectos mineros G Mining Services Inc.

    En la operación también participará la compañía Franco-Nevada Corporation, una empresa de financiamiento de proyectos mineros focalizada en oro, y un grupo de inversores estratégicos reunidos por G Mining Capital Inc., una plataforma canadiense de inversión minera cuyos principales accionistas son la familia Gignac y Sumitomo.

    Los ingresos que se capturen con la colocación se destinarán a llevar adelante el proyecto Domeyko Sulfuros hacia una decisión final de inversión, proceso que incluirá la optimización de la evaluación económica preliminar, las perforaciones de exploración, estudios ambientales, obtención de permisos, participación comunitaria y la preparación de un estudio de factibilidad definitivo.

    Asimismo, permitirá financiar la compra del 26,25% restante de participación en la filial operativa chilena de Tintina, Andean Belt Resources SpA, que está en manos de Rassmuss, en un precio en efectivo de 36 millones de dólares canadienses. De este modo, Tintina controlará el 100% de la propiedad del proyecto.

    Proyecto Domeyko Sulfuros

    Domeyko Sulfuros es una propiedad de exploración minera situada a 150 kilómetros al norte de La Serena, que comprende 75 concesiones mineras en una superficie de 10.056 hectáreas dentro del distrito minero Dos Amigos.

    El objetivo principal del proyecto es profundizar sus exploraciones para la explotación futura de cobre y oro.

    La propiedad donde se encuentra Domeyko Sulfuros fue adquirida en 1986 por Cemin, la compañía minera madre de la familia Rassmuss. Desde 1996 que Cemin había explotado el yacimiento Dos Amigos, con una planta de cátodos de 10 mil toneladas anuales, hasta que suspendió la operación en 2015 por agotamiento de la mina. Entre 2018 y 2019 y luego entre 2021 y 2022 se llevaron a cabo sendas campañas de perforación en busca de nuevos recursos de oro y cobre que dieron buenos resultados. En 2023, Andean Belt Resources, filial de Tintina, adquirió los derechos mineros del proyecto.

    Además de su proyecto principal en Domeyko, Tintina cuenta con propiedades mineras en Canadá, denominadas Red Mountain y Watson Lake, y otras tres en Chile, denominadas Amalia Norte, al norte de la Región de Coquimbo, y Soledad y Las Lolas al sur de la Región de Antofagasta.

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