“Doy las gracias a nuestros soldados por su precisión”: Zelensky reivindica un ataque de Ucrania contra una terminal petrolera en San Petersburgo

Columnas de humo negro se observan sobre el puerto de San Petersburgo, Rusia, el 3 de junio de 2026, tras un ataque con drones ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado este miércoles que las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado durante las últimas horas un ataque contra una terminal petrolera en la ciudad rusa de San Petersburgo, horas antes del inicio de un foro económico internacional en la localidad y en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Zelensky ha destacado que “importantes instalaciones en territorio ruso” han sido atacadas por las fuerzas ucranianas y ha apuntado a “buenos resultados”. Así, ha señalado que entre los lugares atacados figura la citada terminal petrolera, a “unos 1.100 kilómetros” de la frontera entre Rusia y Ucrania, así como “objetivos puramente militares en la base de Kronstadt”.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

“Otro objetivo fue una empresa en la región de Tambov dedicada a la producción de armamento ruso. La distancia al frente es de casi 600 kilómetros”, ha especificado en un mensaje publicado en redes sociales. “Doy las gracias a nuestros soldados por su precisión. El plan de sanciones de largo alcance de Ucrania se está aplicando con la precisión necesaria para acercar la paz”, ha zanjado.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ha confirmado en un mensaje en redes sociales que “infraestructuras” en Kronstadt, Kirovski y Krasnoselski “han sido atacadas por drones de los nazis ucranianos”. “Múltiples instalaciones han sufrido daños”, ha dicho, al tiempo que ha confirmado que hay además “varios heridos”, si bien no se han registrado víctimas mortales.

Agentes de policía junto a un cartel y banderas con el logotipo del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), mientras una densa columna de humo se eleva al fondo tras el ataque de drones ucranianos.

El ataque contra San Petersburgo ha tenido lugar horas antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, según sus siglas en inglés), que este año tiene como tema principal “Diálogo Pragmático, el camino hacia un futuro estable” y contará con la participación del viceprimer ministro ruso, Denis Manturov; el ministro de Desarrollo Económico, Maximo Reshetnikov; y el ministro de Industria, Anton Alijanov, entre otros altos cargos de Rusia, según la agencia rusa de noticias Interfax.

Putin opens his flagship Saint-Petersburg Economic Forum today. The Ukrainian drones attacked an oil terminal that sits about 17 km from the forum venue.



The Petersburg Oil Terminal handles oil-product exports in the Baltic and is rated a strategically important site for Russia.… pic.twitter.com/wOvzWoeZbA — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 3, 2026

Por otra parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante las últimas horas 189 de los 198 drones lanzados por las tropas rusas, antes de confirmar impactos en siete ubicaciones. “El ataque continúa, dado que hay drones enemigo en el espacio aéreo”, ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que respete las normas de seguridad.

Por su parte, desde Moscú se han limitado a reaccionar que continuarán como hasta ahora. “Nuestras respuestas serán sistémicas, y de hecho ya lo son”, ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha remitido cualquier valoración sobre este asunto a los responsables del Ministerio de Defensa.

“To prevent attacks like these, the ‘special military operation will continue,’” Kremlin spokesman Dmitry Peskov said when asked about the strikes on St. Petersburg. pic.twitter.com/KYfamA6w3B — KyivPost (@KyivPost) June 3, 2026

No obstante, ha aprovechado para señalar que la llamada “operación especial”, que se puso en marcha hace ahora cuatro años y medio con la invasión del este de Ucrania, sirve, se lanzó, entre otras cosas, “para prevenir este tipo de ataques”.