Paulina Vodanovic (PS): “Si alguien tiene información pendiente en DD.HH. son los ‘cómplices pasivos’”

El examen de ADN realizado por el Servicio Médico Legal (SML) que confirmó que Bernarda Vera, quien figuraba como víctima de desaparición forzada en el Informe Rettig, está viva en Argentina, sigue generando coletazos.

Esta vez, fue la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, quien salió al paso de quienes han cuestionado el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, entregado al ex Presidente de Chile Patricio Alwyn el 8 de febrero de 1991 y emplazó a sectores del oficialismo.

“El 11 de marzo pasado cambió el gobierno, pero no puede cambiar la historia. No se puede pretender negar un informe oficial como el informe Rettig, donde está la nómina de Detenidos Desaparecidos y prisiones políticos de nuestro país”, señala la legisladora en un video que publicó.

“No se puede olvidar que un expresidente de la República, Don Patricio Aylwin Azócar pidió perdón a Chile por los horrores de la dictadura. No se puede olvidar el informe Valech que consagra y consigna a miles de personas que fueron objeto de torturas y apremios ilegítimos durante la dictadura”, añadió la legisladora.

Finalmente, sostuvo que: “Si alguien tiene información pendiente aún para esclarecer los delitos sobre derechos humanos son los cómplices pasivos”, utilizando el concepto que ocupó el expresidente Sebastián Piñera en agosto de 2013 para referirse a los civiles e instituciones que apoyaron u omitieron los crímenes de la dictadura.