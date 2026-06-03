La OCDE valora el foco de la megarreforma Kast, pero con alertas: “El impacto dependerá mucho del diseño”

Archivo: el Presidente de la República, José Antonio Kast, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entregó nuevas perspectivas para América Latina y, en el caso de Chile, ajustó las proyecciones de crecimiento a la baja.

En su reporte, el organismo internacional entregó sus razones para creer que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile crezca 1,7% en 2026, y luego entregó más detalles sobre su mirada para el país.

Álvaro Leandro, economista del equipo de Chile para la OCDE, presentó el escenario que ve el organismo para el país y entregó sus comentarios sobre la megarreforma que busca impulsar el presidente José Antonio Kast para impulsar la economía local.

“En Chile el mensaje central es que la economía sigue creciendo, pero a un ritmo más moderado. Después de un crecimiento de 2,6% en 2025, proyectamos una desaceleración a 1,7% en 2026, seguida de una recuperación a 2,5% en 2027″, dijo Leandro en su exposición.

Sobre las razones de este contexto, el economista apuntó que “el inicio de 2026 fue más débil de lo previsto. La actividad se moderó en el primer trimestre, con una inversión menos dinámica y un aporte externo menos favorable. Este punto de partida más débil explica buena parte de la revisión a la baja para 2026″.

“El repunte previsto para 2027 se basa en una recuperación gradual de la inversión, pero el escenario sigue sujeto a riesgos, especialmente por los precios de la energía, las condiciones financieras globales y la demanda externa”, añadió.

Álvaro Leandro, economista del equipo de Chile para la OCDE ecarrizoortiz

Otra de las perspectivas que entregó Leandro fue que la OCDE espera “un repunte de la inflación en 2026, principalmente por el traspaso de mayores precios de combustibles y transporte, y luego la inflación debería volver a acercarse a la meta en 2027″.

“En este contexto, la política monetaria debe mantenerse prudente y dependiente de los datos”, agregó.

Juicio a la megarreforma

Respecto a la capacidad de acción del actual gobierno del Presidente José Antonio Kast, la OCDE apuntó a avanzar con la implementación “de forma efectiva” de la reforma de permisos sectoriales, una iniciativa aprobada durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

“Esto es importante para impulsar la inversión, especialmente en energía e infraestructura, sin debilitar los estándares regulatorios”, dijo Álvaro Leandro, economista del equipo de Chile para la OCDE.

Mientras que otro llamado fue respecto a la situación fiscal del país. “Chile necesita seguir avanzando en la consolidación fiscal. Esto requiere un plan creíble de mediano plazo y asegurar que nuevas reformas cuenten con fuentes de financiamiento claras y sostenibles”.

Jorge Quiroz - Presidente Kast

“Chile mantiene fundamentos sólidos, pero el crecimiento dependerá de que la inversión se reactive y de que las políticas macroeconómicas sigan apoyando la confianza”, cerró en su exposición.

Luego, al ser consultado sobre la megarreforma, Leandro de la OCDE valoró la medida, pero con matices.

“El foco en inversión, empleo y simplificación regulatoria va en la dirección correcta, porque Chile necesita elevar su crecimiento potencial. Pero el impacto dependerá mucho del diseño, la implementación y el financiamiento”, sostuvo.

En su análisis, el economista de la OCDE comentó que “las medidas que faciliten la inversión, por ejemplo, reducir tiempos de permisos sin bajar estándares, pueden ayudar mucho”.

Mientras que, en las alertas, apuntó a que las “rebajas o incentivos tributarios deben estar bien focalizados, financiarse de forma creíble y no debilitar la consolidación fiscal necesaria”.

“Será importante mantener un esfuerzo de consolidación y anclarlo en metas fiscales claras y creíbles”, resaltó sin entregar más detalles sobre una evaluación de las medidas de la reforma.

El mensaje de la OCDE está en línea con el que entregó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del tradicional Artículo IV del Convenio Consultivo de la entidad con el país.