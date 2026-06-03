La Ocde también ajusta sus proyecciones para Chile y estima crecimiento inferior al 2% este año

La Ocde dijo que los precios del cobre se mantendrán altos.

La economía chilena para por un delicado momento luego que Imacec conocido este semana cayera 1,2%, completando así cuatro meses de contracciones seguidas, algo no visto desde la pandemia.

Y en un contexto global marcado por la incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente y el alza del petróleo, la Ocde dijo que la economía chilena moderará su ritmo de crecimiento en los próximos dos años, en un escenario marcado por mayores costos de la energía, condiciones financieras más restrictivas y consolidación fiscal.

El organismo cree que la expansión del PIB no superará el 2% este año.

En su más reciente informe de perspectivas económicas, el organismo prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile crezca 1,7% en 2026, por debajo del 2,6% registrado en 2025, para luego recuperarse a 2,5% en 2027.

Según la OCDE, “el crecimiento se proyecta que se desacelere desde 2,6% en 2025 a 1,7% en 2026, antes de recuperarse a 2,5% en 2027”.

El reporte agrega que “el consumo privado y la inversión continuarán expandiéndose, pero los mayores costos de energía, condiciones financieras globales más estrictas y la consolidación fiscal pesarán sobre la actividad”.

El informe también anticipa una trayectoria al alza para la inflación durante el próximo año. La OCDE estima que el IPC llegará a 3,8% en 2026, tras cerrar 2025 en 4,2%, y que luego descenderá a 3,2% en 2027 .

El organismo explica que “la inflación aumentará temporalmente debido a mayores costos de combustible y transporte”.

Actividad mostró debilidad al inicio de 2026

La OCDE señaló que la economía chilena comenzó 2026 con un menor dinamismo. De acuerdo con el informe, “la actividad se debilitó al comienzo del año”, luego de que el PIB real avanzara apenas 0,2% en el primer trimestre respecto del trimestre previo.

El organismo indicó que una demanda interna resiliente fue parcialmente compensada por una caída significativa de las exportaciones netas.

En materia de precios, el reporte destacó que la inflación repuntó con fuerza en abril.

“La inflación aumentó bruscamente en abril, con los precios al consumidor subiendo 4%”, señaló el documento, agregando que la tasa de desempleo alcanzó 8,9% en marzo.

Impacto de los mayores precios de la energía

La OCDE atribuyó parte de las presiones inflacionarias al encarecimiento del petróleo derivado de las tensiones en Medio Oriente.

“El aumento de los precios internacionales del petróleo vinculados al conflicto en evolución en Medio Oriente se ha trasladado rápidamente a los costos domésticos de los combustibles”, sostuvo el organismo.

El informe destacó que las autoridades han permitido en gran medida que el alza internacional se refleje en los precios internos, utilizando el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para suavizar cambios bruscos y evitar mayores costos fiscales.

Alza del petróleo disparó precio de los combustibles e impactó las perspectivas para la inflación. Andres Perez

Asimismo, señaló que la respuesta de política ha sido focalizada, incluyendo un fortalecimiento del apoyo al kerosene, la congelación de las tarifas del transporte público de Santiago y un bono temporal para taxis y transporte escolar.

Pese a la limitada exposición comercial directa de Chile al conflicto en Medio Oriente, la OCDE advirtió que el país sigue expuesto de manera indirecta a través del impacto de los mayores costos energéticos globales y una eventual desaceleración de la demanda externa.

No obstante, estimó que los términos de intercambio mejorarán en 2026, ya que los precios del cobre se mantendrían en niveles elevados y superarían el aumento de los precios energéticos.

Ajuste fiscal y tasas de interés

En el frente fiscal, la OCDE proyectó una política fiscal restrictiva durante 2026 y 2027, en línea con un paquete de ajuste cercano a US$ 3.800 millones, equivalente a alrededor de 1% del PIB.

“El ajuste se espera que provenga principalmente de ganancias de eficiencia, repriorización y un control más estricto del gasto corriente”, indicó el organismo.

El déficit del gobierno central se reduciría desde 2,8% del PIB en 2025 hasta 2,1% en 2027, mientras que las nuevas medidas de alivio frente al encarecimiento de la energía tendrían un impacto fiscal agregado limitado.

Respecto de la política monetaria, la OCDE proyectó que la tasa de interés de política monetaria se mantendrá en 4,5% durante 2026 y comienzos de 2027, para luego descender a 4,25% en el segundo trimestre de ese año, una vez que la inflación se acerque a la meta.

El ácido sulfúrico

El organismo también abordó los riesgos que observa para la economía chilena.

Entre ellos mencionó la posibilidad de un shock energético más persistente, una demanda externa más débil, menores niveles de demanda por cobre o condiciones financieras globales más restrictivas.

“Una perturbación energética más persistente reduciría aún más el poder adquisitivo de los hogares y elevaría los costos empresariales”, advirtió.

La OCDE también señaló que restricciones en la disponibilidad de ácido sulfúrico podrían afectar la producción minera y las exportaciones, particularmente si se mantienen restricciones más estrictas a las exportaciones desde China.

Permisología

En contraste, indicó que una implementación más rápida de la reforma de permisos, mayores inversiones en minería y energía o precios más altos del cobre podrían impulsar la actividad.

En materia de políticas públicas, el organismo planteó que “apoyar la inversión y la productividad son prioridades clave” y afirmó que elevar el crecimiento requerirá un conjunto amplio de medidas para destrabar proyectos de inversión, aumentar la participación laboral y fortalecer el aprendizaje continuo y la capacitación de trabajadores ante los cambios asociados a la inteligencia artificial, la automatización y la transición verde.

“La implementación efectiva y oportuna de la reforma de permisos empresariales debería ser ahora una prioridad”, concluyó la OCDE, señalando que ello ayudaría a impulsar la inversión, particularmente en energía e infraestructura.