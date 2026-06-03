CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La Ocde también ajusta sus proyecciones para Chile y estima crecimiento inferior al 2% este año

    El organismo estima que el IPC llegará a 3,8% en 2026 y advirtió sobre el impacto por la escasez de ácido sulfúrico en la actividad minera.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La Ocde dijo que los precios del cobre se mantendrán altos. BASTIAN SEPULVEDA

    La economía chilena para por un delicado momento luego que Imacec conocido este semana cayera 1,2%, completando así cuatro meses de contracciones seguidas, algo no visto desde la pandemia.

    Y en un contexto global marcado por la incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente y el alza del petróleo, la Ocde dijo que la economía chilena moderará su ritmo de crecimiento en los próximos dos años, en un escenario marcado por mayores costos de la energía, condiciones financieras más restrictivas y consolidación fiscal.

    El organismo cree que la expansión del PIB no superará el 2% este año.

    En su más reciente informe de perspectivas económicas, el organismo prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile crezca 1,7% en 2026, por debajo del 2,6% registrado en 2025, para luego recuperarse a 2,5% en 2027.

    Según la OCDE, “el crecimiento se proyecta que se desacelere desde 2,6% en 2025 a 1,7% en 2026, antes de recuperarse a 2,5% en 2027”.

    El reporte agrega que “el consumo privado y la inversión continuarán expandiéndose, pero los mayores costos de energía, condiciones financieras globales más estrictas y la consolidación fiscal pesarán sobre la actividad”.

    El informe también anticipa una trayectoria al alza para la inflación durante el próximo año. La OCDE estima que el IPC llegará a 3,8% en 2026, tras cerrar 2025 en 4,2%, y que luego descenderá a 3,2% en 2027.

    El organismo explica que “la inflación aumentará temporalmente debido a mayores costos de combustible y transporte”.

    Actividad mostró debilidad al inicio de 2026

    La OCDE señaló que la economía chilena comenzó 2026 con un menor dinamismo. De acuerdo con el informe, “la actividad se debilitó al comienzo del año”, luego de que el PIB real avanzara apenas 0,2% en el primer trimestre respecto del trimestre previo.

    El organismo indicó que una demanda interna resiliente fue parcialmente compensada por una caída significativa de las exportaciones netas.

    En materia de precios, el reporte destacó que la inflación repuntó con fuerza en abril.

    “La inflación aumentó bruscamente en abril, con los precios al consumidor subiendo 4%”, señaló el documento, agregando que la tasa de desempleo alcanzó 8,9% en marzo.

    Impacto de los mayores precios de la energía

    La OCDE atribuyó parte de las presiones inflacionarias al encarecimiento del petróleo derivado de las tensiones en Medio Oriente.

    “El aumento de los precios internacionales del petróleo vinculados al conflicto en evolución en Medio Oriente se ha trasladado rápidamente a los costos domésticos de los combustibles”, sostuvo el organismo.

    El informe destacó que las autoridades han permitido en gran medida que el alza internacional se refleje en los precios internos, utilizando el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para suavizar cambios bruscos y evitar mayores costos fiscales.

    Alza del petróleo disparó precio de los combustibles e impactó las perspectivas para la inflación. Andres Perez

    Asimismo, señaló que la respuesta de política ha sido focalizada, incluyendo un fortalecimiento del apoyo al kerosene, la congelación de las tarifas del transporte público de Santiago y un bono temporal para taxis y transporte escolar.

    Pese a la limitada exposición comercial directa de Chile al conflicto en Medio Oriente, la OCDE advirtió que el país sigue expuesto de manera indirecta a través del impacto de los mayores costos energéticos globales y una eventual desaceleración de la demanda externa.

    No obstante, estimó que los términos de intercambio mejorarán en 2026, ya que los precios del cobre se mantendrían en niveles elevados y superarían el aumento de los precios energéticos.

    Ajuste fiscal y tasas de interés

    En el frente fiscal, la OCDE proyectó una política fiscal restrictiva durante 2026 y 2027, en línea con un paquete de ajuste cercano a US$ 3.800 millones, equivalente a alrededor de 1% del PIB.

    “El ajuste se espera que provenga principalmente de ganancias de eficiencia, repriorización y un control más estricto del gasto corriente”, indicó el organismo.

    El déficit del gobierno central se reduciría desde 2,8% del PIB en 2025 hasta 2,1% en 2027, mientras que las nuevas medidas de alivio frente al encarecimiento de la energía tendrían un impacto fiscal agregado limitado.

    Respecto de la política monetaria, la OCDE proyectó que la tasa de interés de política monetaria se mantendrá en 4,5% durante 2026 y comienzos de 2027, para luego descender a 4,25% en el segundo trimestre de ese año, una vez que la inflación se acerque a la meta.

    El ácido sulfúrico

    El organismo también abordó los riesgos que observa para la economía chilena.

    Entre ellos mencionó la posibilidad de un shock energético más persistente, una demanda externa más débil, menores niveles de demanda por cobre o condiciones financieras globales más restrictivas.

    “Una perturbación energética más persistente reduciría aún más el poder adquisitivo de los hogares y elevaría los costos empresariales”, advirtió.

    La OCDE también señaló que restricciones en la disponibilidad de ácido sulfúrico podrían afectar la producción minera y las exportaciones, particularmente si se mantienen restricciones más estrictas a las exportaciones desde China.

    Permisología

    En contraste, indicó que una implementación más rápida de la reforma de permisos, mayores inversiones en minería y energía o precios más altos del cobre podrían impulsar la actividad.

    En materia de políticas públicas, el organismo planteó que “apoyar la inversión y la productividad son prioridades clave” y afirmó que elevar el crecimiento requerirá un conjunto amplio de medidas para destrabar proyectos de inversión, aumentar la participación laboral y fortalecer el aprendizaje continuo y la capacitación de trabajadores ante los cambios asociados a la inteligencia artificial, la automatización y la transición verde.

    “La implementación efectiva y oportuna de la reforma de permisos empresariales debería ser ahora una prioridad”, concluyó la OCDE, señalando que ello ayudaría a impulsar la inversión, particularmente en energía e infraestructura.

    Lee también:

    Más sobre:OCDEPIBEconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuidar la piel en invierno

    Dos detenidos y cerca de 9 kilos de metanfetamina decomisada deja operativo policial: detenido mantenía múltiples nacionalidades

    Ucrania ataca San Petersburgo antes del inicio de un foro económico con Putin

    Fiscal Valencia refuerza postura de que Registro de Vándalos incluya delitos económicos y apunta a casos de colusión

    Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina

    Contraloría desestima solicitud de reevaluación que hizo Orrego ante informe que detectó irregularidades por coaching

    Lo más leído

    1.
    Precio del cobre llega a su tercer nivel más alto de la historia por incertidumbre sobre los aranceles de EE.UU.

    Precio del cobre llega a su tercer nivel más alto de la historia por incertidumbre sobre los aranceles de EE.UU.

    2.
    Exportaciones de litio en los primeros cuatro meses llegan a US$ 2.136 millones: China compró el 57%

    Exportaciones de litio en los primeros cuatro meses llegan a US$ 2.136 millones: China compró el 57%

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dos detenidos y cerca de 9 kilos de metanfetamina decomisada deja operativo policial: detenido mantenía múltiples nacionalidades
    Chile

    Dos detenidos y cerca de 9 kilos de metanfetamina decomisada deja operativo policial: detenido mantenía múltiples nacionalidades

    Fiscal Valencia refuerza postura de que Registro de Vándalos incluya delitos económicos y apunta a casos de colusión

    Contraloría desestima solicitud de reevaluación que hizo Orrego ante informe que detectó irregularidades por coaching

    La Ocde también ajusta sus proyecciones para Chile y estima crecimiento inferior al 2% este año
    Negocios

    La Ocde también ajusta sus proyecciones para Chile y estima crecimiento inferior al 2% este año

    Jorge Gómez renuncia a CEO de Collahuasi y queda disponible para tomar presidencia ejecutiva de Codelco

    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    “Le pesó un poquito la camiseta”: el lapidario juicio de un histórico de Boca Juniors a Carlos Palacios
    El Deportivo

    “Le pesó un poquito la camiseta”: el lapidario juicio de un histórico de Boca Juniors a Carlos Palacios

    El dilema de Marcelo Bielsa tras confirmarse la lesión muscular de Giorgian de Arrascaeta

    “Se han tomado todas las medidas”: las garantías de la Federación de la República del Congo para jugar ante la Roja

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina
    Cultura y entretención

    Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina

    Sabrina Carpenter obtiene una orden de alejamiento contra un acosador que intentó entrar a su casa

    Espías del público y payasos locos: las mil vidas de Allen Ginsberg junto a Bob Dylan

    Ucrania ataca San Petersburgo antes del inicio de un foro económico con Putin
    Mundo

    Ucrania ataca San Petersburgo antes del inicio de un foro económico con Putin

    Sondeo global muestra que un 79% en Chile exige que los productos y servicios que utilicen IA estén obligados a informarlo

    Trump por “decisión” sobre Irán: “¿Firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera?”

    Cuidar la piel en invierno
    Paula

    Cuidar la piel en invierno

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad