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    La advertencia del CFA: si no mejora la situación fiscal, Chile perdería la capacidad de enfrentar crisis globales

    “Estamos en el momento de ejecutar acciones que aún pueden ser realizadas de forma planificada y ordenada”, dijo la presidenta del CFA, Paula Benavides.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Paula Benavides, presidenta del CFA. Dedvi Missene

    El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) llevó a cabo el balance de su gestión durante 2025 y aprovechó la instancia para reiterar su mensaje de la necesidad de fortalecer el escenario fiscal de Chile.

    Las presiones fiscales se han vuelto cada vez más relevantes; queremos aprovechar esta cuenta pública para reiterar los planteamientos más recientes que ha realizado el CFA en favor de la sostenibilidad fiscal”, dijo la presidenta del CFA, Paula Benavides, en su discurso.

    En su alerta, Benavides destacó que la sostenibilidad fiscal constituye una condición esencial para el desarrollo del país, ya que permite dar continuidad a políticas públicas, sostener el crecimiento económico, resguardar la estabilidad macroeconómica y enfrentar de mejor manera escenarios adversos.

    “Hoy enfrentamos una situación de estrés fiscal prolongado, con nulas holguras fiscales en el mediano plazo, niveles de deuda cercanos al umbral prudente y fondos soberanos en niveles inferiores a los recomendados internacionalmente. En ese contexto, es fundamental avanzar con responsabilidad y visión de largo plazo”, señaló.

    En ese escenario, la economista sostuvo: “Estamos en el momento de ejecutar acciones que aún pueden ser realizadas de forma planificada y ordenada. En el caso de que la senda de consolidación fiscal se siga postergando, nos podríamos quedar sin espacios para absorber choques adversos a nivel global, con impactos en el empleo, la inflación y la sostenibilidad de políticas públicas”.

    Así, Benavides apuntó que “estabilizar la deuda bajo 45% del PIB requiere converger a equilibrio en el Balance Estructural”, y que “el menor dinamismo del crecimiento en los últimos años, junto con los incumplimientos de la regla de Balance Estructural, han situado al país en una posición más compleja dentro del grupo de economías comparables, con bajos niveles de deuda pública y buenas calificaciones crediticias. En efecto, entre 2007 y 2024, la deuda bruta del Gobierno Central de Chile aumentó de 3,9% a 41,5% del PIB”.

    Desde el CFA calificaron la tarea de convergencia fiscal como “realista, pero exigente”. Además, el organismo pidió mejorar la estimación y el monitoreo de los ingresos fiscales para reducir sesgos en las proyecciones.

    Otra de las solicitudes fue que, ante los desvíos de la meta, se implementen “medidas oportunas, ejecutables y monitoreables en gasto e ingresos que mejoren el balance fiscal de forma permanente”.

    El CFA también ha recomendado en el tema “articular nuevas fuentes de financiamiento, mediante el fortalecimiento de ingresos y crecimiento, y ajustando el gasto con criterios de eficiencia”.

    “Avanzar con responsabilidad y visión de largo plazo en materia fiscal constituye una condición esencial para fortalecer la estabilidad, la capacidad de respuesta del Estado y el bienestar presente y futuro de la ciudadanía”, agregó Benavides.

    En su mensaje, Benavides también comentó que la situación fiscal deteriorada de Chile se arrastra desde 2008 y que “se ha prolongado y profundizado durante los últimos años, con nulas holguras en el mediano plazo, un nivel de deuda bruta muy cerca del umbral que se ha definido como nivel prudente de deuda”.

    Otro de los datos de contexto que se utilizó para la alerta fue que los “fondos soberanos en niveles muy inferiores a los recomendados por organismos internacionales para nuestro país”.

    El CFA también planteó que sus recomendaciones se deben basar en un contexto de que el oficialismo y la oposición lleguen a un “diagnóstico común de la situación fiscal actual” y de la forma de enfrentar este tema.

    “No se trata solo de resguardar el equilibrio de las cuentas públicas, sino también de generar las condiciones para un crecimiento económico inclusivo y con volatilidad acotada”, dijo.

    Más sobre:EconomíaCFAPaula Benavides

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