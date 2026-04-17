A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42
"La Primera" defenderá su título del Campeonato Mundial Femenino contra Liv Morgan.
Este fin de semana llega una nueva edición de WestleMania 42, que cuenta con la participación de la luchadora chilena Stephanie Vaquer.
El evento se desarrollará en dos jornadas, los días sábado 18 y domingo 19 de abril, en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
Bajo ese contexto, “La Primera” tendrá la misión de defender su título de Campeona Mundial Femenina, y lo hará con un esperado enfrentamiento ante la estadounidense Liv Morgan.
Dónde ver el WrestleMania 42
El WrestleMania 42 se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix, en los planes desde $7.190, y el evento comienza a las 18:00 horas del sábado en horario de Chile.
La programación completa del 18 de abril contiene los siguientes duelos:
- Cody Rhodes (c) vs Randy Orton por el Campeonato Mundial
- Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino
- Seth Rollins vs Gunther
- AJ Lee (c) vs Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental
- Combate por eliminación de Nia Jax y Lash Legend (c) vs Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria por el Campeonato de Parejas
- Drew McIntyre vs Jacob Fatu en Lucha no sancionada
- Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs The Usos y LA Knight
En tanto, el domingo 19 continúa con estos enfrentamientos:
- CM Punk (c) vs Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado
- Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley por el Campeonato Femenino
- Finn Bálor vs Dominik Mysterio
- Sami Zayn (c) vs Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos
- Brock Lesnar vs Oba Femi
- Penta (c) vs Je’Von Evans vs Dragon Lee vs Rusev vs JD McDonagh vs Rey Mysterio en la Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontienental
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