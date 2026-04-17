A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42. Foto referencial de archivo

Este fin de semana llega una nueva edición de WestleMania 42, que cuenta con la participación de la luchadora chilena Stephanie Vaquer.

El evento se desarrollará en dos jornadas, los días sábado 18 y domingo 19 de abril, en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Bajo ese contexto, “La Primera” tendrá la misión de defender su título de Campeona Mundial Femenina, y lo hará con un esperado enfrentamiento ante la estadounidense Liv Morgan.

Dónde ver el WrestleMania 42

El WrestleMania 42 se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix, en los planes desde $7.190, y el evento comienza a las 18:00 horas del sábado en horario de Chile.

La programación completa del 18 de abril contiene los siguientes duelos:

Cody Rhodes (c) vs Randy Orton por el Campeonato Mundial

Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino

Seth Rollins vs Gunther

AJ Lee (c) vs Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental

Combate por eliminación de Nia Jax y Lash Legend (c) vs Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria por el Campeonato de Parejas

Drew McIntyre vs Jacob Fatu en Lucha no sancionada

Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs The Usos y LA Knight

En tanto, el domingo 19 continúa con estos enfrentamientos: