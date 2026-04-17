Un crucero transita por el estrecho de Ormuz tras su reapertura

El crucero Celestyal Discovery, con bandera de Malta, atravesó el estrecho de Ormuz el viernes.

El crucero Celestyal Discovery, con bandera de Malta, atravesó el estrecho de Ormuz el viernes, convirtiéndose en el primer buque en transitar por esta vía marítima estratégica tras su reapertura.

El rastreador de buques MarineTraffic declaró que el buque de pasajeros, que al parecer navegaba sin pasajeros con destino a Omán, zarpó de Dubai el viernes tras permanecer atracado 47 días.

Se espera que el Celestyal Discovery llegue a Omán el sábado, informó Euronews.

Alrededor de 2.000 buques quedaron varados en la región del Golfo después de que Irán cerrara el estrecho tras los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el viernes que la vía marítima está ahora “completamente abierta”.

Añadió que el bloqueo naval estadounidense contra Irán se mantendrá vigente, aplicándose únicamente a los puertos iraníes hasta que las transacciones con Teherán estén “completas al 100 %”.

El Celestyal Discovery es operado por la compañía griega Celestyal Cruises.