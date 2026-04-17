La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

Desde su regreso a los escenarios, Los Bunkers llenaron canchas, hicieron historia en el Estadio Nacional y volvieron al Festival de Viña. Por eso, el paso de llevar a la carretera del MTV Unplugged -el último de la historia, por lo demás- era una experiencia totalmente distinta a lo que habían enfrentado en su carrera. La gira acústica fue a la vez un desafío y un momento de encuentro más directo con la fanaticada.

Tras 100 fechas en que que pasaron por Chile, México y Colombia, el tour acústico culmina este viernes 17 de abril en donde empezó, la ciudad de Viña del Mar. Una narración en circulo, que arrancó en febrero de 2025 en el Teatro Municipal local y cerrará entre los cerros de la Quinta Vergara. Un hito absoluto para la banda.

La gira fue un desafío. En principio el grupo preparó una puesta en escena que replicaba exactamente la disposición del show desenchufado que se registró en octubre de 2024, en los estudios de Machasa. Pero tras las primeras fechas, se reformuló. Los músicos notaron que un show grabado como pieza audiovisual -fue dirigido por Pablo Larraín- para MTV, era algo distinto a una gira de teatros.

Francis Durán. Foto: Pía Figueroa

“Al principio, en los primeros shows que hicimos, justamente en Viña, estaban como muy basados en lo que hicimos para la grabación del disco, incluso como en el orden”, dice Francis Durán a Culto.

Entre los principales cambios, destacó la inclusión de más canciones como Entre mis brazos, Quien fuera, No necesito pensar, La exiliada del sur, entre otras. Algunas se habían explorado para el Unplugged y se habían descartado, pero acabaron incluidas en la gira. Eso le dio una mayor extensión y variedad al repertorio. “A medida que uno va midiendo la temperatura también del público va viendo las cosas que funcionan mejor y empezamos a sumar más temas. Si bien en el disco hay 19 canciones, sacamos por lo menos unas 10 canciones más que nos ayudan a ir variando el repertorio”.

En esa búsqueda de reimaginar el show acústico, llegaron a un detalle: ¿y si incluían la bola disco que estaban usando en sus presentaciones en estadios? Fue así que todo acabó cerrando; la aparición de la bola de disco cuando el grupo hace el número final, el mix de Bailando solo y Heart of Glass. El momento en que la mexicana Carmen Ruiz -luciendo sombrero- y Álvaro Lopez cantan juntos y hasta sacan unos animados pasos de baile. “Entre eso sumamos lo de la bola disco, incluir un poco más de colores también en otras partes del show”, apunta el músico.

Foto: Pedro Rodríguez

Fue entonces que la gira acústica terminó por consolidarse. Más con la residencia de 25 fechas en el Teatro Nescafé de las Artes, con éxito de convocatoria y variados músicos chilenos invitados como número de apertura; de Dulce y Agraz, a Benjamín Walker, Masquemusica, la banda El Último Viaje, entre otros.

Asimismo, era notoria la presencia de niños, que acompañados por sus padres llegaban a ver al grupo. Atentos, Los Bunkers ya habían trabajado la inclusión de Una nube cuelga sobre mí, como un momento especial para las infancias, pero en la gira acústica tuvo otro cariz; en alguna fecha un chico llegó con una pequeña guitarra al Nescafé de las artes y seguía, entusiasmado, los temas. Los músicos no dudaron y lo subieron al escenario a tocar con ellos. También llegó una niña vestida completamente como Carmen Ruiz, hasta con el sombrero.

Foto: Pedro Rodríguez

“Es de las cosas más lindas que nos ha regalado la música, porque es algo que no se puede prever -apunta Francis Durán-. Siempre tuvimos mucha intención de que nuestra música llegara a la mayor cantidad de público, pero creo que esta relación con una nueva generación, y con niños tan pequeños que van a los conciertos y cantan las canciones completas y a todo pulmón, es una sorpresa”.

Desde la inclusión de Charagua de Inti Illimani como cortina de los shows, a tono con el cariz latinoamericano del Unplugged, a la inclusión de nuevas canciones en el set, la gira terminó por consolidarse. Francis recuerda un momento particular en que notó que el formato estaba aceitado y lo podían llevar a otra realidad; el paso por el Festival Cordillera de Colombia, en septiembre de 2025. “Fue la primera vez que hicimos el show en el marco de un Festival -dice-. Y ahí nos dimos cuenta que funciona muy bien también en un escenario grande. Claro, ahí las lógicas son distintas, no puedes quedarte tanto pegado en en momentos tan íntimos. Entonces el show se fue transformando a medida que íbamos avanzando y que íbamos viendo como la reacción del público”.

Entre las residencias en Santiago y Concepción, además de su expansión con el show en el Movistar Arena, la gira acústica marcó un momento inolvidable en la carrera de Los Bunkers. Un hito que reafirmó su reputación como buena banda en vivo y el alcance transversal de su música, amplificado desde su regreso. Todo un mérito para el que terminó siendo hasta ahora el último Unplugged de la historia.