Fauna Primavera anuncia su line up con New Order, FKA Twigs y The Strokes

El Festival Fauna Primavera completó el anuncio de su line up tras haber anunciado a The Strokes como su primer artista a comienzos de mayo. Así, la edición 2026 tendrá como nombres destacados a figuras como los ingleses New Order, a FKA Twigs, entre otros.

El evento, que este año sumará un tercer día de shows, reúne artistas fundamentales de distintas generaciones y estilos, ofreciendo una experiencia que combina nombres históricos de la música contemporánea con algunas de las propuestas más llamativas del panorama actual.

Entre los nombres históricos, destacan los legendarios New Order, con Bernard Sumner a la cabeza, y el ex The Smiths, Johnny Marr. Dos nombres históricos de la música alternativa británica, que de inmediato dispara la duda de alguna chance para revivir en el escenario a Electronic, el proyecto noventero de Marr y Sumner.

Esta temporada el cartel también suma a una selección de artistas de buen presente, como Godpseed You!, Black Emperor, además Of Monsters and Men , Tricky, la estadounidense Courtney Barnett y la banda American Football que acaba de publicar su LP4 esta temporada.

Respecto a los artistas locales, la selección incluye a nombres en ascenso como Hesse Kassel y Javiera Electra, además de otros como La Ciencia Simple, Panico, un Dj set de Mariana Montenegro, además de visitas desde argentina como Santiago Motorizado y Juliana Gattas, la cantante de Miranda!

Este año, el Festival Fauna Primavera se desarrollará entre el 26, 27 y28 de noviembre, en su habitual venue en el Parque Ciudad Empresarial. La preventa de entradas comenzará a las 12PM del 9 de junio para clientes BCI con un 20% de descuento (cupos limitados), mientras que la venta general partirá a las 12PM del 10 de junio. Los tickets Early Birds se encuentran agotados.