Kuwait expulsa a dos trabajadores de la Embajada de Irán en respuesta a los últimos ataques de Teherán

El Gobierno de Kuwait ha convocado este miércoles al encargado de negocios de Irán para protestar formalmente por los últimos ataques de Teherán contra el país, que han dejado un muerto y daños materiales en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, y comunicarle la expulsión de dos miembros de la legación diplomática iraní.

El Ministerio de Exteriores kuwaití ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que ha trasladado una “nota oficial de protesta” y ha comunicado “la decisión de reducir el número de trabajadores de la Embajada iraní” a través de la declaración como ‘persona non grata’ de dos de ellos, que deberán abandonar el país “en un plazo máximo de 24 horas”.

El viceministro de Exteriores de Kuwait, Hamad Sulaiman al Mashaan, ha recalcado que la decisión llega “tras los continuados y flagrantes ataques iraníes” contra el país, que ha descrito como “una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Kuwait” y el Derecho Internacional.

En este sentido, ha destacado “el rechazo categórico al uso de su territorio o su espacio aéreo para llevar a cabo actos hostiles contra cualquier país” y ha rechazado las “infundadas acusaciones” de Irán en este sentido, al tiempo que ha dicho que “la repetición de estas afirmaciones no pueden justificar de ninguna forma los ataques contra territorio kuwaití”.

Al Mashaan ha hecho además hincapié en “el pleno e inherente derecho del Estado de Kuwait a defenderse y a adoptar todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, salvaguardar su seguridad y proteger su territorio, espacio aéreo, ciudadanos y residentes contra estas prácticas hostiles sistemáticas, en línea con el Derecho Internacional”.

Las declaraciones de Kuwait han llegado después de que el Gobierno de Irán acusara miércoles a Estados Unidos de violar de nuevo el alto el fuego con sus últimos ataques contra un buque y la isla de Qeshm y recalcara que estos actos fueron llevados a cabo “desde dos países de la región”, enmarcando sus bombardeos contra Kuwait y Bahréin en “el derecho inherente a la defensa”.

La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado el lanzamiento de “con misiles y drones” la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Medio Oriente y un buque de bandera estadounidense, a modo de “respuesta” a un ataque de Estados Unidos contra uno de sus barcos en la zona del estrecho de Ormuz y una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm, confirmados por Washington.

Este nuevo intercambio de ataques tiene lugar en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Medio Oriente, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.