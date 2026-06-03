CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Kuwait expulsa a dos trabajadores de la Embajada de Irán en respuesta a los últimos ataques de Teherán

    El viceministro de Exteriores de Kuwait calificó los ataques como "una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Kuwait” y el Derecho Internacional.

    Por 
    Europa Press
    Lanzador de misiles Patriot en la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait. Foto: CENTCOM

    El Gobierno de Kuwait ha convocado este miércoles al encargado de negocios de Irán para protestar formalmente por los últimos ataques de Teherán contra el país, que han dejado un muerto y daños materiales en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, y comunicarle la expulsión de dos miembros de la legación diplomática iraní.

    El Ministerio de Exteriores kuwaití ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que ha trasladado una “nota oficial de protesta” y ha comunicado “la decisión de reducir el número de trabajadores de la Embajada iraní” a través de la declaración como ‘persona non grata’ de dos de ellos, que deberán abandonar el país “en un plazo máximo de 24 horas”.

    El viceministro de Exteriores de Kuwait, Hamad Sulaiman al Mashaan, ha recalcado que la decisión llega “tras los continuados y flagrantes ataques iraníes” contra el país, que ha descrito como “una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Kuwait” y el Derecho Internacional.

    En este sentido, ha destacado “el rechazo categórico al uso de su territorio o su espacio aéreo para llevar a cabo actos hostiles contra cualquier país” y ha rechazado las “infundadas acusaciones” de Irán en este sentido, al tiempo que ha dicho que “la repetición de estas afirmaciones no pueden justificar de ninguna forma los ataques contra territorio kuwaití”.

    Al Mashaan ha hecho además hincapié en “el pleno e inherente derecho del Estado de Kuwait a defenderse y a adoptar todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, salvaguardar su seguridad y proteger su territorio, espacio aéreo, ciudadanos y residentes contra estas prácticas hostiles sistemáticas, en línea con el Derecho Internacional”.

    Las declaraciones de Kuwait han llegado después de que el Gobierno de Irán acusara miércoles a Estados Unidos de violar de nuevo el alto el fuego con sus últimos ataques contra un buque y la isla de Qeshm y recalcara que estos actos fueron llevados a cabo “desde dos países de la región”, enmarcando sus bombardeos contra Kuwait y Bahréin en “el derecho inherente a la defensa”.

    La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado el lanzamiento de “con misiles y drones” la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Medio Oriente y un buque de bandera estadounidense, a modo de “respuesta” a un ataque de Estados Unidos contra uno de sus barcos en la zona del estrecho de Ormuz y una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm, confirmados por Washington.

    Este nuevo intercambio de ataques tiene lugar en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Medio Oriente, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.

    Más sobre:IránKuwaitAtaques

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública

    Avión de la FACH tuvo que realizar aterrizaje de emergencia cerca de La Serena: sus dos pilotos resultaron ilesos

    Qué es AAISA, la acción chilena que obtuvo las mayores ganancias en mayo

    Incidentes con Carabineros marcan manifestación convocada por la Confech en varias regiones del país

    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Lo más leído

    1.
    “Doy las gracias a nuestros soldados por su precisión”: Zelensky reivindica un ataque de Ucrania contra una terminal petrolera en San Petersburgo

    “Doy las gracias a nuestros soldados por su precisión”: Zelensky reivindica un ataque de Ucrania contra una terminal petrolera en San Petersburgo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble
    Chile

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    Avión de la FACH tuvo que realizar aterrizaje de emergencia cerca de La Serena: sus dos pilotos resultaron ilesos

    Incidentes con Carabineros marcan manifestación convocada por la Confech en varias regiones del país

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública
    Negocios

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública

    Qué es AAISA, la acción chilena que obtuvo las mayores ganancias en mayo

    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Le faltará la de Lionel Messi? Pillan a Jorge Sampaoli intercambiando láminas del álbum del Mundial en Río de Janeiro
    El Deportivo

    ¿Le faltará la de Lionel Messi? Pillan a Jorge Sampaoli intercambiando láminas del álbum del Mundial en Río de Janeiro

    Polémica por los premios y por las pocas entradas a repartir: Francia de Mbappé entra en conflicto a días del Mundial 2026

    Johnny Herrera vuelve a la carga contra Arturo Vidal: “No sirve en ningún equipo; se cree superior”

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La Pérgola de las Flores y alude a Amparo Noguera
    Cultura y entretención

    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La Pérgola de las Flores y alude a Amparo Noguera

    Fauna Primavera anuncia su line up con New Order, FKA Twigs y The Strokes

    Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina

    De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia
    Mundo

    De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia

    “Doy las gracias a nuestros soldados por su precisión”: Zelensky reivindica un ataque de Ucrania contra una terminal petrolera en San Petersburgo

    Kuwait expulsa a dos trabajadores de la Embajada de Irán en respuesta a los últimos ataques de Teherán

    Cuidar la piel en invierno
    Paula

    Cuidar la piel en invierno

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad