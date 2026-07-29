El otro drama de los temporales: 15 mil personas se mantienen aisladas hace casi una semana

Casa afectada por paso de tornado, en el sector de Ranchillo en la comuna de Chillan Viejo, durante el temporal que afecta a la Región de Nuble.

El sistema frontal que afecta actualmente al centro y sur del país ha mantenido bajo alerta a distintas regiones entre el Maule y el Biobío por precipitaciones, tormentas eléctricas y viento moderado a fuerte. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por vientos para sectores de Ñuble y el Biobío, vigente hasta el próximo jueves, además de una alerta por tormentas eléctricas para el Maule y Ñuble que se dejaron apreciar durante el martes.

En paralelo, la entidad también activó una alerta por viento para zonas de Antofagasta y Atacama, donde se esperan ráfagas importantes entre el miércoles y el viernes. En la Región de Coquimbo también se emitieron alertas por vientos que rondarán entre los 25 y los 80 km/h entre el jueves y el sábado. En el norte la emergencia aún corresponde a las consecuencias del histórico temporal que afectó días atrás a Atacama y Coquimbo.

De hecho, en diversas localidades rurales siguen personas aisladas debido a que las crecidas destruyeron caminos, puentes y accesos. El último reporte de monitoreo de Senapred daba cuenta de 256 personas aisladas en Atacama y 14.872 en la Región de Coquimbo , aun cuando durante estos días no han recibido nuevas precipitaciones. La mayoría correspondía a las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, que hasta la tarde de este martes seguían sin acceso terrestre.

Vicuña, Paihuano, La Serena, La Higuera, Coquimbo, Río Hurtado, Los Vilos, Canela, Salamanca e Illapel eran algunas de las comunas con localidades aisladas.

Frente a ello, la Fuerza Aérea y otros organismos ejecutaron el lanzamiento desde aeronaves de alimentos, medicamentos e insumos básicos mediante paracaídas.

Las imágenes registradas por vecinos muestran cajas descendiendo lentamente desde el cielo hacia comunidades completamente incomunicadas. Para muchas familias, esa ha sido la única forma de recibir ayuda durante los últimos días mientras continúan los trabajos para restablecer la conectividad terrestre.

Por ejemplo, un sector que recibió este tipo de ayuda desde un helicóptero de la FACh es Camarones, en Tongoy (Coquimbo), donde 32 personas recibieron el apoyo de la ayuda organizada entre el municipio, Bomberos y la propia Fuerza Aérea.

Resto de Chile

Pero los efectos también se siguen dejando sentir en otras latitudes del país. En la Región de Ñuble, la aparición de tornados volvió a poner en evidencia la violencia que pueden alcanzar estos fenómenos. El episodio dejó al menos cinco viviendas dañadas y un adulto mayor gravemente lesionado, quien fue sorprendido por el tornado mientras se desplazaba en bicicleta por el sector. Producto del impacto sufrió fracturas y múltiples hematomas, debiendo ser sometido a intervenciones quirúrgicas.

Hogar destruido en la localidad de Larqui, en Chillán Viejo, tras el paso de un tornado.

En el Maule la situación sigue siendo compleja. El director regional de Senapred, Carlos Bernales, informó que cuatro personas permanecen damnificadas, una se encuentra albergada y otras 218 siguen aisladas debido a la interrupción de caminos provocada por el colapso de puentes, badenes y diversos problemas de conectividad.

La mayor parte de las afectaciones se concentran en las provincias de Curicó y Linares, donde hubo desbordes de esteros y ríos, socavones y daños en infraestructura vial. A ello se suman 13 viviendas en evaluación, dos con daño mayor no habitable y otras cinco con daños menores.

Ante este escenario, Senapred mantiene desplegados sus equipos regionales junto a municipios, Carabineros, Bomberos, Ejército, Vialidad, la Dirección General de Aguas y otros organismos técnicos. Además, permanecen cerrados preventivamente distintos accesos hacia sectores precordilleranos y cordilleranos para reducir riesgos a la población.

Lanzamiento de insumos desde el aire a las localidades aisladas en el norte.

En medio de esta nueva emergencia, la DMC presentó un balance técnico del histórico episodio ocurrido entre el 14 y el 21 de julio, cuando tres sistemas frontales consecutivos, reforzados por un río atmosférico, afectaron al país desde Atacama hasta Los Lagos.

Según explicó el director (s) del organismo, Gastón Torres, el evento se ubica entre los episodios de precipitaciones más significativos registrados durante julio en las últimas décadas.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. En Rodelillo se acumularon 243,7 milímetros de lluvia en apenas ocho días; Valparaíso recibió 206,1 milímetros, cerca de tres veces su promedio mensual; Curicó registró 172,2 milímetros y Santiago alcanzó 131,7 milímetros, superando ampliamente la lluvia habitual para todo el mes.

Uno de los casos más llamativos fue La Serena. Allí cayó más de diez veces la precipitación normal de julio, transformando un déficit cercano al 97% en un superávit aproximado del 200%.

La DMC también confirmó que varias estaciones rompieron récords históricos. Atacama registró sus mayores acumulados de lluvia para períodos de 24, 48 y 72 horas; La Serena alcanzó máximos históricos en acumulados de hasta cinco días; mientras que la capital obtuvo el segundo mayor registro para eventos de 24 y 48 horas.

El organismo advirtió que el escenario climático continuará siendo favorable para nuevas precipitaciones debido a la persistencia de un episodio fuerte de El Niño. Las proyecciones internacionales indican que el calentamiento del océano Pacífico se mantendrá por lo menos hasta el otoño de 2027, alcanzando su máxima intensidad durante la primavera de este año.

La zona centro y centro-norte del país no ha tenido nuevas lluvias de consideración, pero la investigadora del Centro Agrimed de la Universidad de Chile, Paula Santibáñez, advierte que esto no significa necesariamente que el riesgo disminuya.

Aunque este clima ayuda a secar la superficie del terreno, los estratos más profundos permanecen saturados tras varios episodios consecutivos de lluvia. Además, temperaturas máximas sobre lo normal después de las precipitaciones aceleran el derretimiento de la nieve acumulada en cotas bajas y medias, incorporando más agua a las cuencas.

Lluvias. Foto: Aton.

Por ello, sostiene Santibáñez, que cuando vuelven las precipitaciones después de una pausa, una mayor cantidad de agua escurre superficialmente, aumenta la erosión, la inestabilidad de laderas, los deslizamientos y la respuesta rápida de quebradas y ríos.

La especialista agrega que durante agosto probablemente continuará llegando una sucesión de sistemas frontales favorecida por El Niño. Sin embargo, aclara que ello no implica que todos alcancen la intensidad del histórico evento registrado durante julio, ya que la fuerza de cada temporal solo puede determinarse con algunos días de anticipación.

Precisamente ese será el escenario de los próximos días. Tras una breve pausa entre miércoles y jueves en la zona centro-norte, la DMC proyecta el ingreso de un nuevo sistema frontal por el sur, que avanzará hacia la zona central durante el viernes e incluso podría alcanzar la Región de Coquimbo durante el fin de semana.

El frente llegará acompañado de un río atmosférico de menor intensidad que el anterior y con una isoterma cero inicialmente alta, cercana a los 3.500 metros en el norte, la que irá descendiendo conforme avance el sistema. Aunque las autoridades descartan, por ahora, un evento comparable al ocurrido entre el 14 y el 21 de julio, mantienen el monitoreo reforzado ante un invierno que, según todos los indicadores, aún no muestra señales de dar tregua.

La evolución de la emergencia también fue seguida de cerca por el Presidente, José Antonio Kast. Tras participar en el cambio de mando en Perú, el Mandatario viajó durante la tarde del martes directamente a Copiapó, donde encabezó una reunión de la mesa técnica de emergencia en la Delegación Presidencial Regional. En la instancia revisó el estado de las operaciones de rescate y abastecimiento para las localidades aisladas, además de coordinar las acciones destinadas a enfrentar los efectos del sistema frontal que continúa afectando a distintas zonas del país.