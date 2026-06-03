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    Qué es AAISA, la acción chilena que obtuvo las mayores ganancias en mayo

    En lo que va del ejercicio 2026 la acción de la compañía, que consolida negocios previsionales en Perú y Colombia, salta 20,5%, muy por sobre el Ipsa que renta 1,38%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    La acción de la bolsa que más subió en mayo. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    AAISA es el nemotécnico de Administradora Americana de Inversiones S.A., sociedad controlada en partes iguales por Inversiones La Construcción S.A., bajo el control final de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y la multinacional Prudential Financial.

    La compañía fue creada en 2021 a partir de la división de AFP Habitat, con la idea de agrupar bajo una sociedad la presencia internacional del grupo en el sector previsional, separándola así de los activos chilenos, y lograr “mayor flexibilidad para evaluar, adquirir y/o desarrollar en forma conjunta nuevos negocios en Latinoamérica, estén o no relacionados con el giro previsional”.

    “Esta nueva estructura buscará potenciar la presencia internacional del grupo en el sector previsional y explorar nuevas oportunidades de inversión en la región”, dijo ILC al momento de anunciar la operación.

    Bajo esta compañía -que cotiza en Chile- consolidan AFP Habitat Perú, la AFP Colfondos en Colombia, Prudential AGF Chile, Prudential AGF Perú y Andina Seguros de Vida Colombia.

    En mayo, AAISA fue la acción chilena con el mayor retorno al empinarse 25,32%, superando la caída de 1,1% que registró el Ipsa -principal selectivo accionario del país-.

    No solo eso, también superó el retorno de 15,77% de ILC, bajo la cual pende Red Salud, Isapre Consalud, AFP Habitat, Confuturo y Banco Internacional.

    En lo que va de 2026 el papel de AAISA reporta ganancias por 20,46% - muy por sobre el 1,38% del Ipsa-, y en 2025 casi duplicó su valor: saltó 91,99%.

    Sus resultados

    En el primer trimestre las ganancias de AAISA se multiplicaron por más de tres veces: subieron 261,64%, hasta los $20.089 millones.

    En su análisis razonado explicó que el “resultado del periodo proviene principalmente de las filiales extranjeras que en su conjunto generaron una utilidad de $20.836 millones, por su parte, las filiales nacionales generaron en su conjunto una pérdida de $746 millones”.

    Entre enero y marzo el Ebitda del grupo alcanzó los $26.030 millones, un alza de 135,33%.

    Por su parte, los ingresos crecieron 154,17%, hasta los $95.417 millones, donde las filiales de Colombia aportaron gran parte de dicha cifra.

    Los mayores ingresos ordinarios provinieron de la filial colombiana de seguros de vida y rentas vitalicias Andina Vida, que informó $57.486 millones, equivalente al 60% del total de ingresos de AAISA.

    La cifra, además, implicó un salto de 979,2% respecto del mismo periodo del ejercicio previo.

    Detrás se ubicaron los $21.612 de Colfondos (22,65% de AAISA), y los $14.766 (15,47%) millones de AFP Habitat Perú.

    Considerando que tiene el 40,29% de la propiedad, Administradora Americana de Inversiones consolida como asociada en los estados financieros de ILC. En su reporte a la CMF, indicó que el segmento pensiones -donde consolida AAISA- mostró “una variación positiva de $12.300 millones explicada principalmente por el aporte de AFP Habitat y Administradora Americana de Inversiones por $5.274 millones, asociado a un mayor desempeño de Andina Vida, un mejor resultado de Habitat Perú, contrarrestado parcialmente por una menor utilidad en Habitat, producto de una menor rentabilidad del encaje”.

    Más sobre:MercadosAccionesBolsa de SantiagoAFP Habitat

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