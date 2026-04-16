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    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Por años circulando como un disco pirata y restaurado por Steven Wilson, el nuevo vinilo Pink Floyd Live from the Los Angeles Sports Arena, rescata una noche crucial de Pink Floyd: cuando el grupo presentó por primera vez joyas inéditas ante una audiencia multitudinaria en Los Ángeles. Se estrena a propósito del Record Store Day (Día de la disquería) de este fin de semana.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    “I think we’re ready”, anuncia el siempre sardónico Roger Waters al público presente en el Sports Arena de Los Angeles. El respetable probablemente esperaba uno de los cortes de The Dark Side of the Moon, el exitoso disco que había impulsado la popularidad de Pink Floyd, pero en su lugar arrancaron con una canción desconocida: Raving and Drooling.

    Aquella era una canción que el grupo había escrito para el material de su nuevo álbum, Wish you were here. Pero Waters, por entonces la fuerza dominante en la banda, insistió por no incluirla. Misma situación con otra composición que tocaron esa noche en L.A, You’ve Got To Be Crazy. Posteriormente, ambas se grabaron para el álbum Animals (1977), como Sheep y Dogs, respectivamente.

    Esa gira fue especial para Pink Floyd; los sorprendió en un momento de ascenso tras el éxito de The Dark Side of the Moon. Por ello, cuando se anunció la gira, generó una buena respuesta de público. En un solo día se vendieron las 67.000 entradas disponibles para las cuatro noches programadas en el Sports Arena de Los Angeles. Un quinto concierto adicional marcó el inicio de una residencia, y las entradas se agotaron en cuestión de horas.

    De allí a que se generó un natural interés en capturar el concierto. Entonces entró en escena un personaje clave, Mike “Mike the Mic” Millard; un hombre que se hizo leyenda al registrar horas de conciertos en Los Ángeles durante la década de 1970, con una sorprendente calidad de sonido.

    Pink Floyd

    Millard echaba mano a un truco para entrar los estadios y no ser sorprendido con su equipo de grabación portátil; solía fingir una discapacidad y llegar a los conciertos en silla de ruedas. Así registró el penúltimo show de Pink Floyd en Los Angeles.

    Conocido durante años como un bootleg de baja calidad, el registro del concierto será publicado esta temporada en formato vinilo y CD, bajo el título Pink Floyd Live from the Los Angeles Sports Arena, April 26th, 1975. Se trata de un trabajo realizado a partir de la grabación original, restaurada y remasterizada por Steven Wilson, el hombre de Porcupine Tree.

    Aquel show, además es valioso por el estreno de música nueva; en esa gira el grupo presentó la monumental Shine on your crazy diamond, en dos partes, además de Have a Cigar. Ambos temas incluidos posteriormente en Wish you were here. También, como solían hacer por entonces, interpretaron al completo el álbum The Dark Side of the Moon, con Echoes como una coda, el tema que de alguna forma inspiró esa obra conceptual.

    No es el único lanzamiento asociado a la historia de Pink Floyd. La discográfica Sony Music lanzará el álbum compilatorio 8-Tracks, que reúne ocho clásicos esenciales seleccionados de la era 1971-1979 de la banda; entre estos, One Of These Days, Wot’s… Uh The Deal, Money y una versión de Pigs On The Wing, anteriormente disponible en el lanzamiento de cartucho de 8 temas de Animals en 1977. Una selección también trabajada por Steven Wilson.

    Por su lado, el nuevo disco en vivo Pink Floyd Live from the Los Angeles Sports Arena, April 26th, 1975 está disponible en LP en exclusiva para el Record Store Day (Día de la disquería, la fecha que celebra a las tiendas del mundo) a partir de este 18 de abril, y en CD a partir del 24 de abril, aquí. Un hito que también tendrá una extensión local, pues tiendas como Needle, KYD, Sonar y Videovinilos han anunciado su participación.

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    Más sobre:Pink FloydWish you Were HereThe Dark Side of the MoonSteven Wilson8-TracksMúsicaMúsica Culto

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