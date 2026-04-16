Public Image Ltd. en Chile: John Lydon aún domina el caos

“Weeeelcome to PIL”, dijo John Lydon, como adoptando el personaje de un viejo presentador de un circo rural inglés. Una sonrisa de medio lado se le dibujó entre los pliegues del rostro cruzado por las arrugas. Luego dio un sorbo largo a una botella que mantenía discreta a un costado. El público reunido en la sala principal de la Blondie bramó.

Su regreso a Santiago, al mismo escenario donde debutó en el país en 2016 (botellazo en la cabeza incluido), encontró a Lydon en una sorprendente buena forma. Ya lo anticipaban las reseñas de su paso previo por Uruguay, Brasil y Argentina como parte de su This is not the last tour; en esta ocasión quiso evitar las polémicas y concentrarse en los shows.

Public Image Ltd. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

Una decisión que le pagó. Acompañado por una efectiva banda de guitarra, bajo y batería (que exploró una sonoridad entre el new wave y un punk más aventurado), el de Londres lanzó una interpretación vocal en que tendía a alargar las notas con cierto dramatismo. Casi operático, a ratos.

A pesar de que no publica nuevo material hace tres años, Lydon ha desarrollado una versión adulta que se concentra en la interpretación y un desarrollado acting para el directo. Mucha actitud, gestualidad y un canto que parece resonarle en cada músculo (en la mezcla la voz es muy protagonista). A ratos parece asomar la voz de Sex Pistols.

Morisquetas, caras burlescas, el estilo expresivo de Lydon parece salir de control a cada segundo. Con todo, mantiene una tensión que le aporta dramatismo al show y rima con el público, principalmente adulto, que llegó hasta uno de los recintos emblema de la noche santiaguina.

Cuando hace This is not a Love Song, con la sección de ritmo dominando la canción, el respetable se deja llevar. Algunos de los punks presentes aprovechan el momento para el mosh. Mientras, Lydon bajaba otro sorbo de la botella. Es uno de los momentos memorables de la noche.

Cuando hace Shoom, uno de los cortes de What the world needs now...(2015), los gritos son contundentes para con la letra. “Que te jodan/Vete a la mierda/Que se joda el sexo/Es una mierda/Todo el sexo es una mierda”. La música, ambiental y cargada de drone, le dan el espacio que necesita la voz. El público no tarda en corear fuerte y claro “Fuck off!”. Punkrock, sin ser punkrock.

Public Image Ltd. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

Y aunque ya es un lugar común, el universo de PIL se expande hasta cruces entre las figuras repetitivas y los bajos profundos de la electrónica. Los músicos desarrollan fraseos y ambientes a partir de las estructuras de las canciones. Es claro que Lydon les da plena libertad para moverse hacia donde los lleve su intuición; del krautrock, al New wave y hasta texturas propias del dark y el postpunk.

“You’re very quiet, you’re silencio”, lanza provocador Lydon, como dejando escapar al Johny Rotten que parece aún habitar dentro de él. La banda se lanza con una atronadora versión de Public Image, la canción que empezó todo en 1978. Y por momentos, pareció que el que cantaba era Rotten.

Lo más notable es que Lydon parece totalmente asumido en evitar una caricatura. No intenta evocar a Rotten joven a cada momento, sino más bien dejarlo llevarse por el torrente que proponen sus buenos músicos. Un acercamiento honesto que el respetable recompensa con el aplauso y la sensación de que en esta noche la apuesta pagó. Es de esos shows que abren la cabeza. La experiencia de PIL respondió a la expectativa, eso es lo que quieres, eso es lo que obtienes.