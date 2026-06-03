Fallece Peabo Bryson, voz de clásicos de Disney y ganador del Festival de Viña el año 2000

A la edad de 75 años falleció este martes Peabo Bryson, la voz detrás de clásicos de Disney como “La Bella y la Bestia” y “A Whole New World” (de la película Aladdin) y ganador del Festival de Viña el año 2000, con “Let me try again”.

De acuerdo con la cadena TMZ, ewl cantautor estadounidense de R&B y soul, famoso por sus duetos, falleció tras sufrir un derrame cerebral.

Desde la familia del artista, señalaron a TMZ: “Con los corazones rotos y profunda tristeza, la familia del cantante, compositor y baladista Peabo Bryson, dos veces ganador del Grammy, anuncia su fallecimiento”. El artista murió rodeado de sus familiares y cercanos, según el reporte.

Asimismo, mediante un comunicado dado a conocer por la agencia AP, su círculo familiar señaló que “estamos profundamente conmovidos por la avalancha de cariño, oraciones y apoyo que nos han enviado los fans, amigos y compañeros de todo el mundo”.

“Aunque tenemos el corazón destrozado, nos reconforta saber lo mucho que se quería a Peabo y cuántas vidas tocaron su voz y su generoso espíritu. Su legado y su música perdurarán para las generaciones venideras”, agrega el texto.

Su colaboración de 1991 con Celine Dion para el tema central de “La Bella y la Bestia” fue un éxito enorme. Al año siguiente, junto a Regina Belle realizaron “A whole New World” para Aladdin, la que llegó a la cima del Billboard Hot 100, la primera canción para una película animada en lograrlo.

A Peabo Bryson le sobreviven su esposa, Tanya Boniface Bryson, su hijo Robert, su hija Linda Bryson y tres nietos.