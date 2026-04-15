Un disco que sería distinto: Los Tres a 30 años del MTV Unplugged, el hito que definió una era

Del rockabilly chilenero del disco debut, a la electricidad grunge de Se Remata el Siglo y la consolidación en La Espada & La Pared, el ascenso de Los Tres en el Chile de la transición tuvo su extensión internacional con su MTV Unplugged. Un hito para la música chilena.

Con el concepto creado por Robert Small y Jim Burns, los primeros shows que afianzaron el formato fueron los de Paul McCartney (1991) y Eric Clapton (1992). Luego vino la expansión al rock alternativo con Pearl Jam y Nirvana y la subsecuente inclusión del mundo latino. Un hito cultural de los años 90 había surgido.

Para los chilenos tampoco fue sencillo entrar en el circuito. Una revisión al listado de los Unplugged Latinos, da cuenta de la fuerte presencia de artistas mexicanos y argentinos. Entre los primeros 10, estuvieron: Los Fabulosos Cadillacs, Caifanes, Charly García, Café Tacvba, El Tri, Soda Stereo, Illya Kuryaki & the Valderramas, Maldita Vecindad y los hijos del quinto patio, y Santa Sabina.

Los Tres Archivo Histórico / Cedoc Copesa

Pero hacia 1995, la música chilena lograba mostrar una renovación de cara al mercado internacional. De allí, a que los primeros que se les consideró fue a La Ley. Pero entonces, el grupo declinó la invitación por considerar que aún no tenían material suficiente. Además, estaban en plena reconstrucción tras la intempestiva muerte de su guitarrista y compositor, Andrés Bobe.

En ese momento, Los Tres eran la otra fuerza que empujaba la música chilena. “⁠Venían de grabar La Espada & La Pared, disco que los consolidó y les abrió las puertas a nivel internacional -apunta la periodista Bárbara Alcántara (@sandiacalacl)-. El siguiente paso fue este golazo, dado que les dio una vitrina nunca antes vista para una banda chilena, en un momento donde la cadena televisiva era furor y lo más importante, entregaron un show que visibilizaba nuestras raíces".

Entonces las gestiones comenzaron a cuadrar. Entre el empuje de Alfredo Lewin, el chileno que era uno de los rostros de MTV por entonces, y las gestiones del management se logró invitar al productor de MTV latino, el argentino Alex Pels, a una presentación del grupo en el bar Roses de Miami. Esa noche se cerró todo.

“Llamamos al productor y equipo artístico del MTV a un bar de Miami—el Rose’s si mal no recuerdo—. Ahí les propuse hacer el Unplugged de inmediato porque estaban alucinados con ellos. Seis meses después estábamos grabando”, dijo Carmen Romero, entonces mánager del grupo, a este medio.

Los Tres prepararon su presentación, inspirados en la música de guitarras acústicas; del jazz de Django Reinhardt a Roberto Parra, definieron que su show fuese totalmente desenchufado, sin pedales de efectos, ni teclados, ni nada. Todo debía salir desde el canto de los instrumentos al aire.

Un show histórico

“¿Que tal?, festival" saludó Álvaro Henríquez -luciendo casco militar- la noche del 14 de septiembre en los Post Edge Studios, de Miami. La presentación hizo lucir a la música de Los Tres; desde el arranque con Sudapara, al acordeón de Cuti Aste en La Espada & La Pared, el segmento instrumental final de Pájaros de Fuego, la mandolina de Antonio Restucci en Me rompió el corazón, las plumillas de Pancho Molina, el solo de Ángel Parra en He Barrido el Sol.

También estrenaron una nueva canción, Traje desastre. Un tema que pronto entró en el canon de Los Tres y marcó una senda; los Unplugged chilenos posteriores -los de La Ley y Los Bunkers- también estrenaron temas inéditos.

Otro momento notable ocurre hacia el final. “Esta sí que es buena”, dijo Álvaro Henríquez antes de tocar Quién es la que viene allí. Aquel fue uno de los aciertos del repertorio en el Unplugged. El animado foxtrot de Roberto Parra funcionó como si fuera una canción inédita (además deTraje Desastre), dándole novedad al disco.

La idea original del grupo era llevar a Roberto Parra a Miami para hacer con él el segmento de cuecas con que cierra la sesión (El arrepentido, La vida que yo he pasado y la mentada Quién es la que viene allí). Su muerte en abril de ese año lo impidió, pero no amilanó al grupo. Igualmente las incluyeron, consolidando el vínculo de Los Tres por las cuecas. Incluso suenan hasta hoy, en su más reciente disco XCLNT.

Los Tres MTV Unplugged

Para Bárbara Alcántara, hay momentos claves en el show. “Me quedo con la versión de Amor Violento, con la de Pájaros de Fuego, el estreno de Traje Desastre, la voz de Henríquez es conmovedora en las tres. Y luego el bloque de cuecas de Roberto Parra es pura chispa, raíz y alegría".

El crítico musical Felipe Rodríguez comenta los factores que permiten explicar por qué el de Los Tres fue un show que trascendió y marcó un hito. “En esa época estar en un Unplugged, sobre todo, después del éxito de Nirvana era sinónimo de status y reconocimiento artístico -dice a Culto-. Y segundo, porque el grupo tuvo la audacia de no someterse a los gustos masivos, sino que incluyó folclor -con homenaje a Roberto Parra, de paso-. Algo impensado en un show de este tipo y que fue un guiño de identidad y pertenencia que logró que generaciones mayores y los escolares sintieran aprecio nuevamente por esta música. Hay que recordar que el folclor real se había visto silenciado durante la dictadura y sometido por el folclor edulcorado y de salón de bandas como Los Huasos Quincheros y Los Cuatro Cuartos”.

El guiño folclórico del show fue un elemento distintivo y que explica su alcance. “El haber acercado a Roberto Parra a las nuevas generaciones es lo que hace a este disco tan entrañable y especial. Que estas cuecas sonaran en un MTV Unplugged fue un claro ejemplo de orgullo nacional”.

Además, se trata de una presentación redonda. “El show no tiene puntos bajos y posee la esencia melancólica profundamente chilena, por ejemplo, en el final de Pájaros de Fuego -apunta Felipe Rodríguez-. La vuelta de Roberto Parra como cantor popular y la pertenencia del folclor es otro de los puntos altos. Sin obviar a Traje Desastre, un tema inédito que está entre los grandes singles de su carrera".

Fue asimismo el momento decisivo en la popularidad de Los Tres. Cuenta la historia, el primer sencillo iba a ser Traje Desastre, pero en una práctica habitual, en las radios se tendía a rotar otras canciones que no eran singles. Así sucedió con Quien es la que viene allí.

Lo recuerda el entonces director de Rock&Pop, Marcelo Aldunate. “Llega el single Traje Desastre, cortado como single. Ese era el primer single oficial y rotó como una novedad de Los Tres en su momento, evidentemente amplificado por el impacto que tenía MTV en esos años -dice al teléfono con Culto-. Pero cuando tenemos acceso al disco entero, evidentemente pasa algo que los sellos odiaban en esa época, que era abrir el disco y que uno podía elegir canciones promocionales no oficiales. En ese momento alguien de la radio descubre Quién es la que viene ahí, y la empieza a pasar. Aparece particularmente en La Jaula del Mono, que tocaba rock, pachanga, electrónica, tocaba de todo. Y Quién es la que viene ahí calzaba perfecto con ciertos bloques que hacía el DJ de ese programa, Pablo Stange".

Fue entonces que la canción comenzó a sonar y llegó a un público transversal. “En esa época también Rock&Pop no solo era una radio de alcance juvenil muy exitosa, sino era primera sintonía del ranking general porque tenía mucho alcance a gente mayor -dice Aldunate-. No solo era una radio de entre 15 a 24 años, era una radio que llegaba hasta los 60. Entonces es una canción que pegó la fibra de gente mayor también. Que el público se haya apropiado de la de la canción también tiene que ver un poco con eso. Es una canción muy tocada en los matrimonios, genera inmediatamente como simpatía, evidentemente por el ritmo foxtrot. Era una canción alegre, distinta a Traje Desastre, porque desde el ánimo aportaba como otra dimensión de lo que son Los Tres”.

Jalonado por la alta rotación radial de Quién es la que viene allí y el hito de grabar para MTV, el álbum logró hacerse de cuádruple disco de platino y fue el más vendido en Chile durante 1996. Un éxito absoluto. Además, generó interés en la discografía anterior de Los Tres. “Creo que le dio una segunda vida a He Barrido el Sol, una segunda vida a Un Amor Violento, de todas maneras. Pero esa transversalidad que la banda tuvo en los 90 en algún momento tiene que ver exclusivamente con Quien es la que viene allí”.