Cámara busca reactivar propuesta para cambiar reglamento por viajes de placer tras controversia de diputado republicano

La polémica que se instaló por el viaje de vacaciones fuera del país del diputado republicano Leandro Kunstmann en semana distrital derivó en que la mesa de la Cámara Baja solicitara a la Secretaría revisar una propuesta para cambiar el reglamento para esos casos.

El presidente de la Corporación, diputado Jorge Alessandri (UDI) recordó que al respecto existe una moción presentada tiempo atrás por el parlamentario socialista Marcos Ilabaca y que se busca que sea reactivada.

“Hay una propuesta de modificación al reglamento que trabajó el diputado Ilabaca, entre otros. Dentro de esa propuesta se establece que si usted sale en semana distrital para algo que no sea de trabajo, sea sin goce de sueldo”, contó el jefe de la cámara de Diputados.

Y agregó que “esa es una idea que le hemos pedido a la Secretaría revisar y reinstaurar la discusión para esta legislatura”.

Alessandri señaló que una de las opciones es revisar la experiencia comparada para encontrar una fórmula que permita diferenciar el tipo de viajes que realizan los congresistas.

“Lo que le hemos pedido a la Secretaría es que nos proponga una regulación para poder diferenciar el tipo de viaje. Si es a exponer a un seminario, si es representando a tu partido, si es representando a tu distrito, o si es de vacaciones. Y si es de vacaciones, habrá que ver una forma de compensarlo o hacer algo parecido a lo que tengan otros congresos del mundo”, detalló.

“No es sancionable”

El líder de la mesa de la Cámara Baja, además, explicó que la acción del diputado Kunstmann no está sujeta a sanción, debido a que el parlamentario dio cuenta previamente de su salida del país.

La reglamentación actual, argumentó Alessandri, solo exige que los diputados informen a la Secretaría y a la Presidencia de la Corporación sus salidas de Chile, para que al menos un tercio de ellos estén disponibles en caso de sesiones de emergencia o especiales.

“Hay diputados también que salen del país a seminarios, hay diputados que salen del país a actividad parlamentaria, hay diputados que salen del país representando a la Cámara, alguna instancia internacional en que la Cámara participa, o representando a su partido político, o invitado por su expertise a exponer, eso se da todo el tiempo", dijo.

En el caso específico del congresista republicano, Alessandri señaló: “El diputado cumplió con el hecho de informar su viaje a la Secretaría y a la Presidencia de la Cámara. Si tuvo contacto o no con su distrito estando fuera del país, si dedicó ese tiempo a estudiar proyectos de ley, si estuvo en alguna reunión importante para la labor parlamentaria, es información que no tenemos”.

“Él ha cumplido con el único requisito, que era informar de la salida, y como en los días que estuvo fuera no hubo sesión de sala, no es sancionable”, ratificó.

Con todo, el jefe de la Cámara dijo que tras la controversia se le solicitaron a Kunstmann detalles de su viaje. Es que el republicano además planteó que su trabajo “es de lunes a miércoles”, cuando se hizo público que viajó al extranjero en la semana distrital, declaraciones que provocaron la reacción del mundo político, incluido al jefe de diputados de su partido, Benjamín Moreno.

“Hasta tener todos esos detalles no me gustaría juzgar su declaración. Me interesa que los diputados nuevos sepan cómo opera nuestro sistema”, enfatizó Alessandri.