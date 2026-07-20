Sistema frontal: situación en Coquimbo es crítica y se mantienen cuatro personas desaparecidas y más de 99 mil aisladas en el país

La mañana de este lunes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregaron un nuevo balance de las afectaciones por el sistema frontal en el país.

Pavez indicó que la Región de Coquimbo ha sido una de las más afectadas con el temporal. "Lo que se ha vivido en las últimas horas, fundamentalmente en la ciudad de La Serena, obedece a un comportamiento especialmente intenso de este sistema frontal con características anormales", indicó.

En detalle, precisó que entre las 19.00 y 20.00 horas del domingo “cayeron un poco más de 15 milímetros de agua, y entre las 20.00 horas y las 21.00 horas de ayer, solo en una hora cayeron 19,6 milímetros, lo que da cuenta que, de lo que llueve generalmente en un mes llovió en una hora ”, sostuvo.

En consecuencia, la situación en Coquimbo fue calificada como “de precipitaciones anormales y extremas”. Incluso el subsecretario señaló que, si bien los equipos de emergencia estaban “preparados con eventos de respuesta, el nivel de agua caída da cuenta de una afectación de todas maneras fuera de la planificación”.

Respecto a las acciones, informó que desde la madrugada de este lunes “ya se encuentran operando las resoluciones administrativas para poder aumentar la fuerza de tarea para realizar tareas de despeje de agua, sobre todo en los sectores más afectados por las intensas lluvias”.

Balance en el país

La directora de Senapred informó que el sistema frontal en el país ha dejado un balance de 2.205 personas damnificadas entre Atacama y La Araucanía. De ellos, hay 1.179 personas albergadas.

Además, se registran 99.316 personas aisladas, 17 lesionadas y cuatro desaparecidas. Respecto a los desaparecidos, Cebrián informó que fueron reportadas como “presuntas desgracias recibidas por carabineros de Chile y hasta esta hora tenemos una en la Región de Atacama y tres en la Región de Coquimbo”.

A esta situación se suman cinco fallecidos.

En cuanto a los daños en viviendas, la directora de Senapred detalló que 35 casas resultaron destruidas, 1.154 presentan daño mayor, 14.454 daño menor y 1.495 están con daño en evaluación.

Emergencia preventiva

El subsecretario precisó que mañana martes vence el decreto de emergencia preventiva que rige en diez regiones del país por el sistema frontal.

En consecuencia, planteó que se está monitoreando la posibilidad de extender la medida. “El gobierno permanentemente está evaluando las circunstancias jurídicas y políticas que aconsejen algún otro cambio en el estado de emergencia”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de decretar estado de catástrofe en las zonas afectadas, el subsecretario planteó que “por ahora las necesidades que requiere la emergencia que estamos viviendo no están orientadas a esa dimensión específica de la gestión del Estado, nosotros estamos evaluando otras alternativas desde luego prorrogar el decreto de emergencia preventiva por evento climático que vence mañana”.

“No advertimos por ahora que existan razones de orden público que aconsejen medidas distintas”, sostuvo.