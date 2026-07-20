Fiscalía Occidente ha desarticulado 28 bandas dedicadas al robo de vehículos: un 14% de los integrantes son menores de edad

La madrugada del 23 de junio una encerrona en San Bernardo terminó con la vida de Alejando Águila, un niño de 12 años que venía de regreso desde Argentina junto a su tía y su padre.

El crimen conmocionó al país durante semanas. Un grupo de cinco jovenes de entre 23 y 17 años asaltaron violentamente a su familia y los obligaron a descender del vehículo, pero Águila no logró escapar y quedó atrapado con el cinturón de seguridad. El niño fue arrastrado por casi tres kilómetros.

Dos de los sujetos detenidos tienen 17 años y cuentan con detenciones previas por robo de vehículos. Ambos comenzaron su carrera delictual a los 14 años.

La edad de los imputados que perpetraron la encerrona es una situación que se repite cada vez con más frecuencia. En la Fiscalía Occidente, que investiga el caso, indican que el 14% de los sujetos de los integrantes de bandas vinculadas a encerronas, portonazos y turbazos corresponde a menores de entre 15 y 17 años.

Fiscalia Occidente somete a control de detencion a seis jóvenes por la muerte de nino de 12 anos de edad, tras ser arrastrado en una encerrona en San Bernardo Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El exjefe de Análisis Criminal del Departamento OS9 de Carabineros y criminólogo de la Academia Adipa, Mauricio Valdivia, señala que especialmente en este tipo de delitos ha disminuido el rango etario.

“En 2015, aproximadamente los promedios de edad rondaban en los 14 años. Actualmente el inicio delictual parte a los 10 años. Se están iniciando más tempranamente, tanto en el delito como en el consumo de sustancias ilícitas. Esto va directamente relacionado con el abandono escolar temprano, el fracaso escolar se suma a familias disfuncionales, donde hay abandono parental, abuso y consumo de drogas en general”, dice el uniformado en retiro.

En ese sentido, Valdivia explica que más allá de las ganancias que puede dejar un robo, se trata de una forma de generar pertenencia: “En el delito los adolescentes encuentran su identidad, las ganancias pasan a un segundo plano porque los autos que roban los venden y tienen que dividir el dinero en al menos en cinco personas, ya que es un delito que funciona en grupos grandes, y lo gastan durante la misma noche en drogas o alcohol. Por eso su interés en grabarse delinquiendo y publicarlo redes sociales, para ser reconocidos por sus pares“.

El criminólogo también se refiere al uso de armas de fuego: “Los jóvenes vulnerables están forjando su identidad en las armas, en el poder, en la violencia. Por eso es tan díficil que dejen de cometer delitos a partir del aumento de las penas, se necesita otro tipo de intervención”.

Respecto de las bandas que cometen este tipo de robos, la Fiscalía Occidente estima que la encerrona es el modo de asalto más común: representa el 47,2% de las investigaciones. Los siguen los turbazos, con un 32%, y los portonazos en una proporción mucho menor.

El 21% de las personas involucradas en estas bandas no son identificadas, mientras que el 76% son hombres con edades que fluctúan entre los 14 y 57 años. Entre los mayores de edad, un 32% responde a sujetos de 18 y 21 años.

Para hacer frente a estos fenómenos delictuales en 2024, la Fiscalía Occidente desarticuló nueve bandas dedicadas al robo de vehículo. En 2025 se desarticularon 10 bandas y durante el primer semestre de 2026 se desbarataron nueve grupos más. Así, desde 2024 a 2026, han desarticulado 28 bandas con 144 personas formalizadas.