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    Preparación de juicio oral contra Martín de Los Santos: causa queda con sobreseimiento temporal hasta concretar extradición

    Según explicó el fiscal jefe de Las Condes, esto es fundamentado en que el imputado tiene derecho a comparecer en la audiencia.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Martín de los Santos.

    Este miércoles se realizó la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Martín de Los Santos, imputado por el Ministerio Público por la agresión de carácter grave contra Guillermo Oyarzún, un adulto mayor que se desempeñaba como conserje en un edificio de Vitacura.

    El fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, explicó que “se decretó la rebeldía y el sobreseimiento temporal de la causa hasta materializar su extradición”. Además, indicó que “la formalización en ausencia del imputado Martín de los Santos y su posterior acusación dice relación con un delito de lesiones graves diverso a la calificación jurídica que ha dado la querellante en su acusación particular”.

    Lanas precisó que el sobreseimiento de la causa es temporal “atendido que el imputado, teniendo también derecho y fundamentado lo que señala la defensa, teniendo derecho a comparecer en esta audiencia de juicio oral y no estando presente, se sobresee; queda en pausa la causa hasta que el imputado llegue materialmente a Chile”.

    Respecto a la acreditación, el persecutor señaló que “por medio de los abogados de Martín de los Santos, hemos tomado conocimiento de que falta la firma de un documento administrativo y, a partir de esa firma, el estado de Brasil tiene 30 días para ponerlo a disposición de las autoridades de Chile”.

    Añadiendo que “en conocimiento de esa comunicación será la Policía de Investigaciones quien materialice la extradición, disponiendo su traslado y puesta a disposición de las autoridades chilenas”.

    Más sobre:Martín de Los SantosJuicio OralAgresiónImputado

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