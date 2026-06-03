Rubén Alvarado presenta su renuncia a Codelco y la estatal oficializa a Jorge Gómez como presidente ejecutivo

Codelco comunicó esta tarde la renuncia Rubén Alvarado como presidente ejecutivo de la estatal y, tal como adelantó Pulso, oficializó el arribo de Jorge Gómez Díaz.

A través un comunicado, la cuprífera detalló que Gómez, quien comunicó hoy su renuncia a Collahuasi, asumirá el cargo a partir del próximo 13 de julio, mientras Rubén Alvarado continuará desempeñando dichas funciones hasta esa fecha.

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, dijo en el documento enviado a la prensa que Gómez es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena.

“Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco. Estamos muy satisfechos de que haya aceptado asumir este desafío”, afirmó.

Rubén Alvarado, Expresidente ejecutivo de Codelco. Andres Perez

En el mismo tono del video que envió a los trabajadores hace una semana, Fontaine dijo que los focos del nuevo máximo ejecutivo de la estatal, serán la seguridad de las personas como prioridad, generar rentabilidad y maximizar los aportes al Estado, el control de la gestión y la sostenibilidad operacional, ambiental y social”.

El difícil momento de Codelco

El arribo de Gómez se da un momento particular en Codelco que justo enfrenta un cambio en la administración con el arribo de Bernardo Fontaine a la cabeza del directorio (tras el fin de periodo de Máximo Pacheco), una investigación del Ministerio Público producto de una auditoría interna y sus bajos niveles de producción.

Codelco informó el viernes pasado que produjo durante el primer trimestre de este año 272 mil toneladas de cobre fino, una caída de 8% frente a 2025, cuando se elaboraron 296 mil toneladas, según reportó la estatal el viernes en su entrega de resultados.

El ejercicio es el más bajo en al menos dos décadas, hasta el 2000, según los registro públicos de Codelco de producción desglosada.

Desde el inicio de siglo hasta el 2025, los primeros trimestres de Codelco promediaron una producción en torno a 362 mil toneladas de cobre. La estatal traspasó a la baja la barrera de las 300 mil toneladas recién el 2024 con 295 mil toneladas. Antes, oscilaba por sobre las 340 mil.

La caída en la producción minera ha tenido impacto en la economía. El lunes, el Banco Central reveló que el Imacec sufrió en mayo la cuarta contracción de 2026, un dato mucho más malo de lo que se esperaba y que esconde un fuerte retroceso de más de 11% en la actividad minera.

El ministro Jorge Quiroz, un crítico de la gestión de Máximo Pacheco, dijo que buena parte del adverso Imacec de 1,2% se explica por Codelco.

“El Imacec de abril, con una caída muy significativa, una parte muy grande es explicado por los problemas que hay en Codelco , recordemos que se explica por el Imacec negativo en minería, y la caída en minería, un 25% de la caída en minería es Codelco”, sostuvo.

¿Quién es Jorge Gómez?

Ingeniero civil en Minas de la Universidad de Atacama, Jorge Gómez cuenta con más de 30 años de destacada trayectoria en la minería. Asumirá en Codelco tras liderar durante los últimos 14 años Minera Doña Inés de Collahuasi, período en el que, como presidente ejecutivo, impulsó una profunda transformación de la compañía, posicionándola entre las operaciones más relevantes, eficientes y seguras de la industria a nivel mundial. Bajo su mandato, la empresa alcanzó resultados sobresalientes en desempeño operacional, creación de valor y seguridad.

Previamente se desempeñó como vicepresidente de Operaciones Centro-Sur de Codelco, teniendo bajo su responsabilidad las divisiones Andina, El Teniente, Ventanas y Salvador. También fue vicepresidente de Operaciones de Antofagasta Minerals entre 2006 y 2010, gerente general y gerente de Operaciones de Minera Los Pelambres entre 1997 y 2006, además de ocupar diversos cargos de responsabilidad en Compañía Minera Mantos de Oro.

Su trayectoria incluye también una activa participación gremial e institucional. Fue presidente del Consejo Minero entre 2018 y 2022 y director de Sonami durante dos períodos. En 2025 fue distinguido por EY Chile y El Mercurio con el premio Ejecutivo del Año, reconocimiento a su liderazgo y aporte al desarrollo de la industria minera chilena.