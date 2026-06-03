Jorge Gómez renuncia a CEO de Collahuasi y queda disponible para tomar presidencia ejecutiva de Codelco

El histórico CEO de Collahuasi, Jorge Gómez, renunció a la compañía minera a contar del 30 de junio próximo y quedó disponible para asumir la presidencia ejecutiva de Codelco, como muchos en la industria presumen.

El directorio de Collahuasi envió un comunicado a los trabajadores de la empresa donde señala que el ingeniero en minas “ha decidido dejar la compañía”.

Gómez era uno de los nombres que más se han barajado para asumir el desafío de la presidencia ejecutiva de la corporación estatal, el que aún no es informado oficialmente.

Gómez, quien se había desempeñado como presidente ejecutivo de Collahuasi durante los últimos 14 años, no se va solo. También dimitió Trevor Dyer, actual director financiero (CFO).

En reemplazo de Gómez, el próximo 1 de julio asumirá Patricio Hidalgo, quien hasta ahora es el presidente ejecutivo de Anglo American Chile. Como CFO, regresará a Collahuasi Carlos Arriagada.

En la misiva a los trabajadores, el presidente del directorio de Collahuasi, Michael Farrelly, resaltó la gestión de Gómez, pues su periodo resultó ser “de significativo crecimiento y logros operacionales, incluyendo avances en desempeño en seguridad, expansiones de la planta concentradora, iniciativas de eficiencia de costos, desarrollo de fuentes alternativas de agua y el fortalecimiento de las relaciones laborales”.

“Jorge (Gómez) ha liderado el negocio con una dedicación y visión excepcionales”, añadió Farrelly en un comunicado público.

“Es ampliamente reconocido como una de las figuras líderes de la industria del cobre, y le agradecemos sinceramente por su extraordinaria contribución a Collahuasi. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos”, puntualizó.

En el caso de Dyer, la empresa comunicó que concluirá su traslado temporal como director financiero y regresará a Anglo American, de donde proviene, luego de tres años y medio en Collahuasi.

12 septiembre 2025 Patricio Hidalgo Ceo Anglo American Chile Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Las incorporaciones

Patricio Hidalgo, nacido en Iquique e ingeniero civil de minas de la Universidad de Santiago, posee un MBA de Curtin University en Australia y cursó el Advanced Management Program (AMP) en la escuela Harvard Business School en Estados Unidos.

Ha tenido experiencia internacional en operaciones, desarrollo de proyectos mayores, estrategia y comercialización en Chile, Singapur y Australia. Es director en Collahuasi.

Carlos Arriagada, nacido en Chuquicamata e ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, posee un magíster en Ingeniería en la UC y un MBA en la U. de Chile.

Hasta ahora se desempeñaba como asset manager de los joint ventures no operados de Glencore, como sus participaciones precisamente en Collahuasi en Chile, Antamina en Perú y New Range en Estados Unidos). Era director suplente en Collahuasi.