Irán anuncia apertura completa del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, anunció la plena apertura del estrecho de Ormuz.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, escribió en cuenta de X.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Según el diario Haaretz, la decisión de Teherán ocurre en línea con el alto el fuego en Líbano.

Tras conocerse el anuncio iraní, el Presidente Donald Trump escribió en Truth Social su agradecimiento por la medida.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!“, escribió el mandatario.

Por otro lado, el presidente Trump dijo el jueves que podría viajar a Pakistán si allí se firmaba un acuerdo para poner fin a la guerra en Irán, horas después de que el país anunciara que esperaba acoger una segunda ronda de negociaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes.

Esta semana, altos mediadores pakistaníes estuvieron en Teherán en un intento por consolidar el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que expira la próxima semana. El jueves por la tarde, un periodista preguntó a Trump frente a la Casa Blanca si visitaría Pakistán para “cerrar el acuerdo personalmente”. Él respondió afirmativamente.