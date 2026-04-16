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    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    La nueva cámara de mano ultra compacta con gimbal integrado, pensada idealmente para vlog, llega con un sensor más grande para grabar en 4K a 120 cuadros por segundo.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4 Tecnología / La Tercera

    En medio de un océano de cámaras integradas a teléfonos, cada una más potente y ansiosa que la anterior, aún hay espacio para la sorpresa. La firma china DJI vuelve a recordarnos esta máxima con el lanzamiento de Osmo Pocket 4, una cámara que parece minúscula, pero que redefine lo que puede ofrecer un formato verdaderamente portátil.

    Lejos del peso de una mirrorless o la dependencia de un smartphone, este dispositivo busca desaparecer en la mano para dejar que la historia se imponga.

    Su nuevo sensor CMOS tipo 1 pulgada y apertura f/2.0 marcan una diferencia inmediata: más luz, más textura, más rango para crear imágenes que respiran. El fondo se disuelve, el sujeto emerge, y la escena adquiere un aire cinematográfico incluso sin dedicarse a la cinematografía.

    La DJI Osmo Pocket 4 registra video en 4K a 120 cuadros por segundo, pero también presume de rango dinámico de 12.8 pasos y de grabación en D-Log M de 10 bits. El resultado es un archivo flexible y profesional, capaz de conservar los matices del atardecer o la piel bajo luz artificial sin perder fidelidad.

    Cómo es la Osmo Pocket 4

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4 Tecnología / La Tercera

    El cuerpo, idéntico en espíritu pero más refinado en ejecución que la versión anterior, integra una pantalla táctil OLED de 2 pulgadas que rota 180°, adaptándose con naturalidad a los modos vertical y horizontal.

    A eso se suma un control joystick 5D, botones dedicados y un zoom óptico sin pérdida 2x para acercar la acción sin sacrificar resolución. Todo, además, bajo un brillo de 1000 nits que permite grabar incluso bajo sol directo.

    DJI también atendió un viejo deseo de los creadores: libertad técnica. La Osmo Pocket 4 incluye 512 GB de almacenamiento interno, con soporte para tarjetas microSD de hasta 512 GB. Y gracias al nuevo sistema ActiveTrack 6.0 con detección por IA, la cámara sigue rostros y cuerpos con precisión milimétrica, liberando las manos para concentrarse en la escena.

    El sonido acompaña con el sistema Osmo Audio de cuatro micrófonos, que mejora el aislamiento del ruido y simula una captura espacial más envolvente.

    Lee también:

    Más sobre:DJIDJI Osmo Pocket 4CámarasTecnologíaVideoVideo 4K4KCMOSActiveTrack 6.0Osmo Audio

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