Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

No hace mucho, capturar la Vía Láctea o un cielo estrellado decente requería una inversión considerable: una cámara réflex o mirrorless, un lente luminoso, un trípode y una paciencia monacal para entender la regla de los 500, ajustar el ISO y lidiar con la exposición manual en la oscuridad.

Hoy, bajo los cielos limpios del Cajón del Maipo o en lugares hechos a la medida para disparar al cielo, como San Pedro de Atacama, el proceso se ha reducido a un par de toques en pantalla.

El Samsung Galaxy S26 Ultra, el más reciente lanzamiento de la firma coreana, llega al mercado refinando lo que ya existía. Su modo de astrofotografía, apoyado por la aplicación Expert RAW, es un testimonio de cómo la fotografía computacional ha dejado de ser un truco de magia para convertirse en una herramienta de registro confiable.

El mejor teléfono Samsung para hacer Astrofotografía Alejandro Jofré / La Tercera

Wilhem Krause, periodista especializado en tecnología y editor del sitio cliclick.cl, lo dice sin adornos: “Siempre la foto de las estrellas depende del tamaño del sensor, pero más importante todavía es la luz que haya alrededor . Yo, en Temuco, que tiene un cielo mucho más despejado, una vez iba con la idea de sacar fotos al cielo, pero había luna, y la luna ya mete suficiente luz como para arruinar bastante el resultado”. Lo cuenta así, como una advertencia de una voz con experiencia, sabiendo que en temas de luz la naturaleza sigue ganando por goleada.

Y, sin embargo, el avance es real. Dentro de la aplicación Expert RAW, dice Krause, hay un modo “pensado justamente para astrofoto”. Te guía: señala constelaciones, dibuja nombres, te hace sentir -por segundos- que podrías ser un cazador de estrellas digital. “En ese sentido, Samsung te lo deja bastante resuelto, porque con esa opción básicamente tienes que apuntar, seguir la guía y disparar ”, asegura.

Hardware y algoritmo

El mejor teléfono Samsung para hacer Astrofotografía Alejandro Jofré / La Tercera

Para entender lo que hace el S26 Ultra cuando apunta hacia el cielo, hay que recordar un par de especificaciones del equipo. Samsung mantiene la estrategia de sensores de alta resolución, pero el verdadero avance de este año está en la capacidad del procesador de señal de imagen y la inteligencia artificial para gestionar el ruido digital.

Al activar el modo Astrofoto dentro de Expert RAW, el teléfono requiere -como es habitual para este tipo de registros- estar completamente inmóvil, ya sea apoyado en una roca o montado en un trípode.

El usuario puede seleccionar tiempos de exposición que varían desde los cuatro hasta los diez minutos.

Durante este lapso, el lente no está simplemente abierto absorbiendo luz. El equipo está tomando múltiples fotografías de distinta exposición y alineando las estrellas en tiempo real para contrarrestar la rotación de la Tierra.

Krause lo resume con calma. “Conviene usar trípode, temporizador o disparo remoto, buscar un lugar con la menor contaminación lumínica posible. Ese modo permite exposiciones largas, y es justamente lo que más diferencia al S26 Ultra de una foto nocturna común . Pero también hay que ser realista: si el cielo está malo o hay luces cerca, la foto no va a salir mágica por mucho Ultra que sea”, explica a La Tercera.

El mejor teléfono Samsung para hacer Astrofotografía Alejandro Jofré / La Tercera

El resultado de este proceso, que toma apenas unos segundos tras finalizar la captura, es una imagen que rescata constelaciones y el polvo estelar con un nivel de claridad que hace un lustro parecía imposible para un teléfono.

Lo que Samsung ofrece este año es un sistema maduro, predecible y consistente. Funciona cuando las condiciones de contaminación lumínica lo permiten y entrega resultados listos para ser compartidos o impresos sin mayor esfuerzo de edición.