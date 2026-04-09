Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

En la búsqueda por dominar el segmento de los wearables, Xiaomi ha decidido alejarse de las interfaces visuales complejas para centrarse en un aspecto que suele pasar a segundo plano en el mundo de los lentes inteligentes: el oído.

Los “recién-llegados-a-Chile” Mijia Smart Audio Glasses son un paso discreto de los lentes tradicionales, integrando un sistema de sonido personal sin sacrificar diseño o peso.

A diferencia de otras propuestas más voluminosas del mercado, la apuesta de Xiaomi aquí es la “normalidad”. A simple vista, es difícil distinguir estos lentes de un armazón convencional , lo que representa un acierto para quienes buscan tecnología útil sin el “estigma” de lucir un gadget experimental en la cara.

Ergonomía

Review de los Mijia Smart Audio Glasses

Uno de los puntos más destacados de este modelo es su peso de menos de 33 gramos (los modelos arrancan desde los 27 g). Para un dispositivo con una batería, procesador y altavoces, es una cifra notable.

Xiaomi utiliza una estructura de bisagras intercambiables que permite al usuario alternar entre tres diseños diferentes (aviador, browline y titanio), manteniendo siempre la misma electrónica en las patillas.

La experiencia sonora

Review de los Mijia Smart Audio Glasses

El corazón del equipo es su sistema de audio de oído abierto, es decir, no hay nada dentro del oído, sino que el audio viene desde parlantes ubicados en las patillas .

Utiliza una tecnología de cavidad acústica diseñada para que el sonido se dirija directamente al canal auditivo del usuario, minimizando la fuga de audio hacia el entorno, aunque no es del todo silencioso a máximo volumen.

Cuenta además con micrófonos que cancelan el ruido, por ejemplo, durante las llamadas y aíslan la voz del ruido ambiental con algoritmos de IA.

Otro must es que permite estar conectado a dos dispositivos simultáneamente, facilitando el paso de una reunión en la laptop a una llamada en el smartphone sin interrupciones manuales.

Autonomía y controles

Review de los Mijia Smart Audio Glasses

En términos de rendimiento energético, los Mijia Smart Audio Glasses prometen hasta 10 horas de reproducción continua de música o 7 horas de llamadas.

En modo de espera (se activa cuando te sacas los lentes), la batería puede extenderse hasta por una semana, una autonomía competitiva considerando el factor de forma.

La interacción con los lentes se realiza a través de las patillas, que actúan como paneles táctiles. Mediante gestos de deslizamiento o toques, el usuario puede subir el volumen, cambiar de canción o activar el asistente de voz.

Es una interfaz intuitiva que evita tener que sacar el teléfono del bolsillo para acciones básicas, muy útil para andar en bicicleta, scooter o en el transporte público.

¿Vale la pena?

Los Mijia Smart Audio Glasses cumplen con un propósito terrenal: ofrecer una solución de audio manos libres cómoda y estéticamente sobria.

La gracia es que cuestan menos de la mitad del precio de las Ray-Ban Meta, aunque no tienen cámaras ni la integración con las apps de Zuck (Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, Threads). Sí pueden grabar audio en tiempo real simplemente manteniendo presionada una patilla durante, por ejemplo, una reunión o entrevista.

Para el usuario que busca unos lentes de uso diario con el valor añadido de la conectividad, Xiaomi ha logrado un producto equilibrado que prioriza la funcionalidad sobre el espectáculo tecnológico. ¿Su precio? Desde $189.990 dependiendo del modelo.