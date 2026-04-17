Árbitro da la razón a LarrainVial: fallo declara incumplimiento doloso de sociedades de Antonio Jalaff en el caso del Fondo Capital Estructurado I

El Fondo Capital Estructurado I fue creado en enero de 2023, con aportes por $13 mil millones, y tenía por objeto invertir en las deudas de Antonio Jalaff.

Un nuevo capítulo se escribió esta tarde en el largo y controversial historial del Fondo de Inversión Capital Estructurado I. Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (LVA) comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), mediante un hecho esencial, que el 7 de abril fue notificada del laudo arbitral dictado en el proceso que el Fondo y la gestora mantienen en contra de las sociedades vinculadas al empresario Antonio Jalaff Sanz.

Según el documento firmado por el gerente general de LVA, Sebastián Wenz Küpfer, la árbitro acogió íntegramente la demanda .

En sus propias palabras, el laudo declaró que las sociedades demandadas -Inversiones San Antonio Ltda., Inversiones Monterey Ltda. e Inversiones Capital Estructurado I SpA- “incumplieron, dolosamente, las obligaciones asumidas en favor de la Administradora y del Fondo” bajo el acuerdo suscrito el 26 de enero de 2023, las novaciones y promesas de capitalización posteriores, y la transacción celebrada el 3 de mayo de 2024.

La sentencia condena a las demandadas al pago de la totalidad de los daños y perjuicios, que según el hecho esencial comprenden: “(i) el incumplimiento en la entrega de la participación social en Grupo Patio SpA; (ii) las compensaciones que la Administradora debió pagar a los aportantes de la serie B del Fondo; (iii) los gastos incurridos en defensas legales; (iv) el daño reputacional sufrido por la Administradora; y (v) los daños derivados del incumplimiento de las obligaciones consagradas en la Transacción”, todo ello con costas del arbitraje.

El monto específico de los perjuicios no quedó fijado en el laudo: se determinará en la etapa de cumplimiento incidental de la sentencia. El propio hecho esencial advierte que el fallo “se encuentra sujeto a los recursos que en derecho corresponda interponer por las partes dentro del plazo legal” , lo que deja abierta la puerta a una eventual impugnación por parte de las sociedades de Jalaff.

Respecto a la posición de la gestora, LVA valoró el resultado señalando que “confirma judicialmente su actuar diligente durante la ejecución de los contratos, reafirmando así el compromiso permanente de la Administradora con la debida protección de los aportantes del Fondo y con los más altos estándares de conducta en el mercado financiero”, al tiempo que reconoció también “el incumplimiento doloso en el que incurrieron sus contrapartes”.

El arbitraje fue dirigido por la abogada Patricia Núñez, exdirectora de Codelco y hoy en CAP y Salfacorp.

Factop y el Caso Audio

El Fondo Capital Estructurado I fue creado en enero de 2023, con aportes por $13 mil millones, y tenía por objeto invertir en las deudas de Antonio Jalaff Sanz, uno de los fundadores del Grupo Patio, quien dispuso como garantía el 4% que poseía en la propiedad del grupo inmobiliario, a través de Inversiones Monterey Limitada.

Sin embargo, el vehículo se vio fuertemente afectado por la situación del empresario, quien está involucrado en el caso Factop.

En noviembre de 2023, el “Caso Audio” dañó las relaciones con otros accionistas de Grupo Patio, lo que los forzó a vender su participación. Fue precisamente esa venta la que desencadenó el arbitraje: el fondo, que buscaba capitalizar las deudas de Jalaff en una participación en Grupo Patio, inició acciones judiciales en el marco de la ya concretada operación de compraventa de la firma inmobiliaria.

Cuando se colocó el fondo, en marzo de 2023, el valor de cada cuota superaba los $35.000. A septiembre de 2024, la cuota serie A valía $4.538 y la B, $4.511, un 87,2% menos.

Las sanciones de la CMF

El fallo llega meses después de que la arista administrativa culminara con sanciones millonarias contra la propia gestora. En agosto de 2025, en votación dividida, el consejo de la CMF aplicó una multa de UF 60.000 a la Administradora y de UF 15.000 a su exgerente general, Claudio Yáñez, por inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la serie B del Fondo mediante recursos engañosos.

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de entonces, Solange Berstein, justificó las millonarias multas y sanciones que aplicó el organismo contra Larraín Vial Activos, STF Capital y exgerentes y exdirectores de esas firmas.

Tras un recurso de reposición, en septiembre de 2025, el consejo rebajó las multas aproximadamente un 20%: para LarrainVial Activos, la sanción pasó de UF 60.000 a UF 50.000.