Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas “ideológicas” en edificios públicos, incluyendo las LGTBI
En caso de incumplir la normativa, se contemplan multas de entre 200 y 2.000 euros en casos de negligencia y de entre 400 y 4.000 euros en casos de dolo.
El Parlamento de Portugal ha aprobado este viernes una medida que prohíbe izar banderas consideradas “ideológicas, partidistas o asociativas” en los edificios de carácter público, incluyendo aquellas que apoyan a la comunidad LGTBI o a Ucrania.
El proyecto de ley -aprobado con los votos a favor del conservador Partido Social Demócrata (PSD), el ultraderechista Chega y el democratacristiano CDS-Partido Popular- prohíbe las banderas “ideológicas, partidistas o asociativas” en los edificios públicos, independientemente de su naturaleza jurídica".
La medida, que incluye también la prohibición de insignias de “origen extranjero, salvo en el marco de actos oficiales de carácter diplomático o protocolario”, se aplicará a edificios públicos, monumentos, mástiles, fachadas e interiores de uso oficial, según ha recogido la agencia de noticias Lusa.
En caso de incumplir la normativa, se contemplan multas de entre 200 y 2.000 euros en casos de negligencia y de entre 400 y 4.000 euros en casos de dolo. La legislación, eso sí, deja fuera espacios privados y eventos culturales, deportivos o asociativos que “no impliquen representación oficial del Estado”.
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