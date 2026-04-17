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    El ganador enfrentará a Santiago Wanderers: la Champions League juvenil ya tiene a sus finalistas

    Este viernes, el Brujas y el Real Madrid clasificaron a la definición por el título de la UEFA Youth League. El campeón será el rival de los porteños en la Copa Intercontinental Sub 20.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La UEFA Youth League, la Champions juvenil, ya tiene a sus finalistas.

    La UEFA Youth League 2025-2026 ya tiene a sus finalistas. La Champions League de los juveniles (juegan los planteles Sub 19 de los respectivos participantes) tuvo este viernes su ronda de semifinales, a partido único, de cara a la definición del título, que será este lunes 20. La relevancia del certamen en este lado del mundo radica en que el campeón será el rival de Santiago Wanderers en la Copa Intercontinental Sub 20.

    Cabe recordar que los porteños fueron los flamantes ganadores de la Copa Libertadores Sub 20, en Ecuador, tras una campaña notable, coronada al superar en la final a Flamengo, en tanda de penales. El elenco de Valparaíso se convirtió en el primer club chileno en ser el campeón de América en la categoría, marcando un hito para el vilipendiado fútbol criollo. Una de las derivadas del título wanderino es que tendrá la oportunidad de enfrentar al monarca de Europa en un partido único.

    Uno de los finalistas de la UEFA Youth League es el Real Madrid. Los merengues superaron al Paris Saint-Germain en tanda de penales. En Lausana, Suiza, el cuadro español logró sobre el final el empate, estirando el duelo hasta la definición desde los 12 pasos. Elijah Ly abrió la cuenta para los parisinos, en los 29′. Recién en los 83′, Liberto Navascués colocó el 1-1 para el Madrid. En la tanda, el elenco que dirige el DT Álvaro López se impuso 5-4.

    Es una suerte de premio de consuelo para el Madrid, considerando la eliminación del equipo adulto en los cuartos de final de la Champions League, a manos del Bayern Múnich. Los blancos han ganado una vez este torneo: fue en la temporada 2019-2020, al Benfica.

    Su rival será el Brujas. Los belgas derrotaron por 3-1 a los lusos del Benfica. Anotaron Laurens Goemaere (37′), Andre Garcia (57′) y Yanis Musuayi (66′). El descuento para las Águilas de Lisboa llegó en los 90′+2, por un autogol de Wout Verlinden. Puede ser una oportunidad histórica para el fútbol de Bélgica, porque hasta ahora nunca han sido campeones de la Youth League.

    Este lunes, en el Stade de la Tuilière, en Lausana, será la final de la competición. El ganador enfrentará a Wanderers en la quinta edición de la Copa Intercontinental Sub 20. Este duelo que pone frente a frente a los monarcas de la UEFA y la CONMEBOL arrancó en 2022, gracias a un acuerdo entre ambas confederaciones. Las cuatro ediciones anteriores fueron disputadas en Sudamérica, lo que hace prever que en 2026 el elenco caturro será anfitrión ante españoles o belgas.

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