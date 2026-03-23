Ante los ojos de América: el proyecto que encumbró a Santiago Wanderers a lo más alto de la Copa Libertadores Sub 20

“Crean en sí mismos, que nada es imposible y ustedes lo merecen”, escribió Elías Figueroa en la previa de la final de la Copa Libertadores Sub 20. La gloria más grande de Santiago Wanderers animó al conjunto juvenil antes de un partido histórico para la institución, pero también para el fútbol nacional. La atención de todo Chile recayó en la definición con Flamengo, donde los caturros hicieron historia: tras un agónico empate 1-1 en el tiempo reglamentario, se impusieron por 5-4 en la tanda de penales y tocaron la ‘Gloria Eterna’. Sumaron, de paso, U$ 50 mil en premios. Valparaíso está de fiesta.

Con este título, Chile se convirtió en el segundo país de Sudamérica en registrar equipos ganadores de la Copa Libertadores en las tres categorías oficiales de la competencia de la Conmebol: masculino, femenino y Sub 20. Hasta este domingo, Brasil era el único país que podía ostentar este dominio continental.

Colo Colo dio los primeros aportes a este hito. En 1991 el equipo masculino del Cacique se quedó con la Copa Libertadores derrotando a Olimpia. Luego, en 2012, el conjunto femenino albo fue campeón tras vencer a Foz Cataratas en Brasil. Y ahora, Wanderers hizo lo propio en la Sub 20.

Independiente del resultado, el conjunto porteño se había metido en los libros del balompié criollo. Pero detrás del vistoso desempeño, antes del éxito, hubo arduo trabajo en el Complejo Deportivo Mantagua.

“Este es un trabajo de años”, asegura Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers, a El Deportivo. “Ganarle a equipos de Argentina, Uruguay, Ecuador y Brasil es un mérito tremendo”, continúa.

Domingo Sorace, jefe técnico del fútbol joven del club, se cuadra con la premisa: “Se está haciendo un buen trabajo desde las bases, que también logramos tener un buen ciclo con este grupo, que después pasa a ser parte del primer equipo, con una muy buena dirección técnica”, detalla a este medio.

Hinchas de Santiago Wanderers celebran en la Plaza Victoria la obtención de la Copa Libertadores Sub 20. Foto: Photosport. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Un trabajo multidisciplinario

Santiago Wanderers, en 2008, comenzó con una detallada planificación en sus series formativas. El trabajo multidisciplinario abarca diferentes áreas, donde intentan que no se escape ningún detalle desde la integración de los futbolistas a la institución.

“El trabajo que se ha hecho desde las bases parte con toda la acción de la captación, que siempre ha sido importante. De ahí para arriba van generándose algunos grupos de jugadores o equipos por edades que son muy sobresalientes. Uno de esos es esta categoría que es la Sub 20, que está con tres edades finalizando un proceso”, explica Sorace.

“Hoy, tenemos la ayuda de la tecnología. Hay temas que fuimos desarrollando de a poco después del 2008 en adelante, nosotros empezamos a hacer un trabajo muy fuerte en el fútbol joven, hubo momentos que logramos definir con las cuatro categorías mayores los títulos nacionales, también constantemente estamos saliendo campeones en alguna categoría”, añade.

Precisamente esta categoría, que es dirigida por Felipe Salinas, se coronó en 2025 en el Campeonato Nacional Formativo Sub 20, venciendo por 3-2 a Universidad Católica. Estos dos equipos fueron los representantes chilenos en la Libertadores.

Los trabajos físicos, psicológicos y nutricionales son trascendentales: “Tenemos un gimnasio hermoso, donde se analiza la carga de los trabajos y la musculatura de los jóvenes. Cuentan con psicólogos también, con nutricionistas, con todos los profesionales que son de apoyo actualmente, con toda la tecnología. Se han incorporado analistas y hemos logrado lograr hacer un gran grupo trabajo. Ahora está la realidad de lo que estamos haciendo, que está en el camino que nosotros mismos habíamos trazado”, señala el jefe técnico del fútbol joven caturro.

En técnico, táctico y futbolístico en general se busca mantener un lineamiento claro en todas las series: “Vamos viendo el desarrollo de cada categoría. Los más destacados están jugando en las mayores, con chicos de la 17 en el primer equipo o chicos de la 15 en la proyección. Hay un trabajo mancomunado en todas las categorías que requieren muchas acciones de progreso de los jugadores y eso tiene que ver directamente con la condición técnica y condición física. Esto se ve con lo que corren, con lo que ellos perfeccionan toda su condición técnica, de ganar también en los duelos, las velocidades, hay un control directo y un estudio que nosotros constantemente estamos revisando semana a semana para ver cómo se va desarrollando cada jugador", explica.

El objetivo a corto plazo es que muchos de estos jóvenes asuman protagonismo en el primer equipo, que tiene como objetivo retornar a la Primera División. Del plantel que compitió en Ecuador, 15 forman parte del plantel mayor y 10 ya realizaron su debut profesional. De hecho, la institución permitió que viajaran al certamen continental todos los que estaban disponibles por edad. Eso incluye a jugadores de 18 años, dos por debajo del máximo de la categoría.

“Sí, el objetivo principal del primer equipo es ascender y sabemos que no todos estos jóvenes pueden jugar. Es un trabajo que ellos mismos tienen que ir creciendo y desarrollándose para poder formar parte de este proceso. Espero que sean jugadores del primer equipo ganándose la opción porque aquí no le van a regalar nada a nadie, sino que ellos se están esforzando y mostrando que tienen las condiciones y, después cuando vuelvan acá, deben mostrarlas y ser parte del equipo titular”, complementa el exlateral.

A su vez, Sánchez señala: “Siempre va a depender de los entrenadores, en este caso, del entrenador del primer equipo. Siempre he creído que los técnicos son muy buenos para meter extranjeros y muchos jugadores que en su tiempo fueron estrellas, pero ya no lo son. Siempre he sido de que los jóvenes sean los que jueguen”.

Los ojos de América en Wanderers

En la Copa Libertadores Sub 20 estuvieron presentes más de 80 scouts, provenientes de diferentes partes del mundo. Los ojeadores siguen con atención cada movimiento desde las tribunas con el objetivo de identificar a nuevos talentos. En ese sentido, según información de El Deportivo, varios futbolistas nacionales que llamaron la atención. Santiago Wanderers recibió contactos y preguntas por sus figuras.

Uno de los futbolistas que más seguimiento ha tenido es Christian Silva. Nacido el 19 de febrero de 2008, el zurdo brilla a través de sus goles. Anotó cuatro dianas y se erigió como el máximo goleador del torneo. También fue elegido como la el mejor jugador del certamen. Con 1.76 metros de altura y solo 18 años, fue catalogado como una de las joyas del torneo. El lateral izquierdo Alexander Dubó (2007) es otro que ha llamado la atención tras su impecable campeonato.

De hecho, no solo los ojeadores se han fijado en los futbolistas caturros, sino que también la propia Conmebol. El órgano estadístico de la entidad rectora realiza múltiples análisis sobre diferentes materias, donde Santiago Wanderers ha destacado: “En todas las medidas que mandan de Conmebol, que después de cada partido nos entregan, en todas estábamos liderando. Con más y mejor precisión de pases, más recorrido realizado por los jugadores, hemos estado casi en el número uno en todo. Eso a nosotros nos llena de orgullo”, explica.