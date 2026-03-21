A un paso de la gloria: cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores Sub 20 entre Santiago Wanderers y Flamengo

Santiago Wanderers tiene la oportunidad de marcar un hito para el fútbol nacional este domingo. El elenco de la Quinta Región alcanzó la final de la Copa Libertadores Sub 20, tras superar a Palmeiras por 2-1, uno de los favoritos.

El campeonato se disputa en Ecuador, donde viajaron 12 equipos de todo el continente para intentar consagrarse. Los Caturros son el primer conjunto chileno en llegar al partido definitivo del máximo torneo internacional de la categoría, instancia en la que enfrentarán a un duro rival: Flamengo.

El conjunto Carioca venció a Olimpia por 2-1 para avanzar a la final. Además, es bicampeón del torneo (2024 y 2025) y está en su tercera final consecutiva. Mantiene un invicto de 16 encuentros sin perder, con 12 victorias y 4 empates.

“El equipo está fuerte y sólido. Fue una semifinal muy dura en donde teníamos que sacar lo mejor de nosotros y lo demostraron. Tienen hambre, ganas, no tienen miedo y van con todo”, declaró el entrenador de la escuadra, Felipe Salinas, tras imponerse en la semifinal.

El duelo por la gloria será este próximo domingo 22 de marzo a las 18:30 horas y se jugará en el estadio Banco Guayaquil, en Quito, casa de Independiente del Valle.

El camino hasta la final

El trayecto del Decano inició en la fase de grupos con una victoria por 2-0 sobre Nacional de Uruguay. Luego, se impuso por el mismo marcador a Belgrano y cerró su clasificación como primero del grupo con un empate por 3-3 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU Quito).

El siguiente duelo fue la semifinal ante el Verdao. Comenzaron perdiendo, pero gracias al doblete de Christian Silva, quien lidera la tabla de anotación con cuatro tantos, avanzaron a la disputa definitiva.

“Teníamos la esperanza de llegar a la final, fue un camino largo. Les dije a los chicos que recordaran todo lo que habían pasado para llegar hasta aquí. Lo que hicimos fue una locura“, dijo Salinas.

Ahora deben enfrentar al Mengao por el título. De conseguirlo, serán el primer elenco nacional en ganar la Libertadores Sub 20.