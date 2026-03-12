Erick Pulgar tiene un nuevo desafío en el Flamengo. El equipo rojinegro cambió técnico. Ahora es dirigido por Leonardo Jardim, quien reemplazó a Filipe Luís. En ese escenario, tal como sus compañeros, tiene que convencer al nuevo entrenador de que puede ser una de las piezas para el nuevo proceso.

El volante chileno parte de la mejor forma posible. Este miércoles, el equipo rojinegro venció a Cruzeiro y el antofagastino fue una de las figuras más destacadas del encuentro, que se disputó en el estadio Maracaná.

“Tiene una inteligencia encima de la media”: nuevo técnico de Flamengo llena de elogios a Erick Pulgar

Pulgar, quien rechazó una millonaria oferta del fútbol de Qatar para seguir en el equipo brasileño, se ganó el reconocimiento de su nuevo jefe. El estratega no ahorró elogios respecto de su presentación. "Erick es un jugador que es importante en Flamengo por todo aquello que ya ha mostrado y en la actualidad también”, resaltó el técnico portugués, en cuyo currículo figuran clubes como Sporting de Lisboa, Olimpiacos y el Monaco, además de pasos por Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Erick Pulgar Flamengo. Foto referencial de archivo @erickoficial Lucas Almeida Servicios / La Tercera

La impresión del estratega es, incluso, más amplia. Reveló, por ejemplo, que le había entregado instrucciones específicas, que Pulgar cumplió a cabalidad, pese a que la adaptación al nuevo sistema de trabajo está en pleno proceso. “Es un jugador que comprende bien el juego. Lo llamé y le pedí a Erick que hiciera dos o tres movimientos que no estaba haciendo en términos tácticos. Dentro de la estrategia necesitaba que lo hiciera y fue un buen jugador que comprendió fácilmente esto”, resaltó.

“Muestra que además de calidad, tiene una inteligencia encima de la media que permite, en un momento u otro, dar respuestas en algún escenario contrario o nuevo”, destacó el entrenador, respecto de la capacidad del exjugador de Antofagasta, Universidad Católica, Bologna, Fiorentina y Galatasaray.