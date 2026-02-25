SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Le triplicaban el sueldo: la millonaria oferta de Qatar que Erick Pulgar rechazó para seguir en Flamengo

    El volante nacional dejó pasar una propuesta en enero, en la que le ofrecían ingresos cercanos a los 10 millones de dólares anuales, más de tres veces de lo que recibe en Brasil.

    Por 
    Matías Parker
     
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    El 2025 fue el mejor año en la carrera de Erick Pulgar. Se consolidó como una pieza importante en la mitad de la cancha de Flamengo, el mejor equipo del continente. Fue una temporada en la que se cansó de levantar títulos. En las competiciones locales ganó el Brasileirao, el Campeonato Carioca y la Supercopa de Brasil; mientras que a nivel internacional se quedaron con la más importante de todas: la Copa Libertadores. Estos logros, sumado a su gran nivel, le valieron para formar parte del 11 ideal de América. Por este motivo, despertó el interés desde otros continentes.

    Según información recabada por El Deportivo, desde la millonaria liga de Qatar (Qatar Stars League) pusieron sus ojos sobre el antofagastino. En ese país tienen un proyecto parecido al de Arabia Saudita, y ya cuentan con estrellas como el italiano Marco Verratti en Al-Duhail, el brasileño Roberto Firmino en Al-Sadd o el serbio Aleksandar Mitrovic en Al-Rayyan.

    El ofrecimiento a Pulgar se produjo en enero y fue tentador: un contrato con una cifra cercana a los 10 millones de dólares al año. Si se tiene en cuenta que actualmente recibe 2,3 millones al año de la moneda estadounidense (los que en premios y otros elementos pueden acercarse a los 3 millones), la propuesta desde Asia era bastante suculenta.

    Quiso seguir en Brasil

    Sin embargo, el ex Fiorentina y Bologna de Italia prefirió continuar en Brasil. Desde el entorno del futbolista aseguran que desea seguir haciendo historia con Flamengo, elenco en el que está cómodo y en donde este 2026 cumplirá cuatro años. Además, cabe destacar que el año pasado había renovado su vínculo con la institución hasta diciembre de 2027.

    Foto: Photosport

    En la actual temporada, el volante se mantiene como una pieza importante en la mitad de la cancha para el entrenador Filipe Luis, a pesar de las millonarias contrataciones que realizó el club en el último mercado de pases.

    Acumula 12 partidos disputados entre todas las competiciones, en donde registra dos goles y 969 minutos disputados.

    “Estoy en el mejor momento de mi carrera, estoy muy feliz y querido en Brasil, esto es lo que te hace sentir muy bien, la confianza que te da la gente, los primeros años fueron duros por la adaptación, ganarse a la gente de Flamengo no es fácil”, declaró Pulgar a finales del año pasado.

