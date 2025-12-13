Erick Pulgar sueña con la final de la Copa Intercontinental con Flamengo en el mejor año de su carrera

Erick Pulgar vive las semanas más felices de su carrera. Es pieza importante en el mediocampo del monarca de la Libertadores, levanta copas y suma elogios en el siempre competitivo fútbol de Brasil. El miércoles, Flamengo, su club desde 2022 y en donde tiene contrato hasta 2027, venció por 2-1 a Cruz Azul de México y este sábado disputará las semifinales de la Copa Intercontinental. El antofagastino va por un trofeo más en un año glorioso.

Este 2025 ha sido la mejor temporada de su carrera. Desde 2015 a 2019 tuvo buenas campañas en Bologna, en donde despertó el interés de equipos más competitivos y fue fichado por Fiorentina, elenco en el que comenzó como protagonista y terminó siendo prescindible hasta su salida en 2022. Tras un fugaz paso por Galatasaray, su llegada al Fla lo cambió todo. En el club de Río de Janeiro acumula siete títulos y solo este año ya levantó cuatro: la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca. Ganó casi todo lo que jugó.

En la mencionada Copa Libertadores, trofeo que ya había obtenido en 2022 con el Mengao, disputó un total de 585 minutos repartidos en siete partidos. Su alto nivel lo llevó incluso a formar parte del once ideal de la edición 2025 del certamen. Jorginho, campeón de la Champions League con Chelsea y de extensa trayectoria en Europa, arribó al club a mitad de temporada y se transformó en uno de sus socios en la mitad de la cancha.

Erick Pulgar, con el trofeo de la Copa Libertadores, junto al colombiano Jorge Carrascal.

En total, si se consideran todas las competencias que jugó, acumuló 2.854 minutos en 37 partidos. Aunque hay que destacar que sufrió una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho en junio durante la participación en el Mundial de Clubes, algo que lo tuvo casi cuatro meses afuera del equipo. No obstante, después recuperó su lugar en el equipo y fue importante en el tramo final de la temporada.

Uno de los aspectos en que más se le valora es por su buen juego con los pies, a pesar de ser un volante con tareas defensivas. En este punto, destaca con un 91,94% de precisión en los pases y un total de 161 recuperaciones.

Pero no está en la Roja

Sin embargo, a pesar de este gran presente, Pulgar no forma parte de la selección chilena desde octubre de 2024, cuando la Roja cayó goleada por 4-0 ante Colombia en Barranquilla y en donde alcanzó a disputar 84 minutos, con Ricardo Gareca aún como DT. Después de eso, tanto el Tigre como Nicolás Córdova no lo consideraron. Ambos prefirieron en esa zona de la cancha a nombres como Rodrigo Echeverría o Vicente Pizarro.

Esta situación incluso llamó la atención en Brasil, país en donde no entienden los motivos por los que no es considerado. Así lo dejó en claro su entrenador en Flamengo, Filipe Luis: “Para mí, ya lo he dicho muchas veces, Erick es de selección en cualquier país del mundo. No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que Erick es un jugador importante para la selección chilena”.

Van por la final

Este sábado 13 de diciembre, a las 14.00 horas de Chile, Pulgar y compañía jugarán las semifinales de la Copa Intercontinental ante Pyramids FC, de Egipto. El duelo se disputará en el estadio Áhmad bin Ali, de la ciudad de Al-Rayyan, y es parte del desequilibrado formato que tiene el torneo, en el que PSG ya está clasificado a la final del próximo miércoles 17 y en donde el Fla, de superar al elenco africano, disputará tres duelos en una semana y se medirá ante un rival que hará su estreno recién en la definición por el título.

Foto: Flamengo en X

Cabe destacar que Pyramids FC viene de superar dos rondas previas antes de jugar esta semifinal. El 14 de septiembre golearon por 3-0 a Auckland City y el 23 de ese mismo mes dejaron en el camino a Al Ahli FC con un imponente 3-1.

Para el duelo ante el elenco de Egipto, Pulgar se perfila como titular una vez más al lado de Jorginho en el mediocampo. La formación completa que prepara Filipe Luis es con: Agustín Rossi en el arco; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro en la defensa; Erick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Lino en el mediocampo; Bruno Henrique en la delantera.