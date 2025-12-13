VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Erick Pulgar sueña con la final de la Copa Intercontinental con Flamengo en el mejor año de su carrera

    El antofagastino levantó cuatro títulos con Flamengo esta temporada y formó parte del equipo ideal de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, no juega por la Roja desde el año pasado. Este sábado enfrentará a Pyramids FC, de Egipto, con la esperanza de disputar la final ante PSG.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Flamengo en Instagram.

    Erick Pulgar vive las semanas más felices de su carrera. Es pieza importante en el mediocampo del monarca de la Libertadores, levanta copas y suma elogios en el siempre competitivo fútbol de Brasil. El miércoles, Flamengo, su club desde 2022 y en donde tiene contrato hasta 2027, venció por 2-1 a Cruz Azul de México y este sábado disputará las semifinales de la Copa Intercontinental. El antofagastino va por un trofeo más en un año glorioso.

    Este 2025 ha sido la mejor temporada de su carrera. Desde 2015 a 2019 tuvo buenas campañas en Bologna, en donde despertó el interés de equipos más competitivos y fue fichado por Fiorentina, elenco en el que comenzó como protagonista y terminó siendo prescindible hasta su salida en 2022. Tras un fugaz paso por Galatasaray, su llegada al Fla lo cambió todo. En el club de Río de Janeiro acumula siete títulos y solo este año ya levantó cuatro: la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca. Ganó casi todo lo que jugó.

    En la mencionada Copa Libertadores, trofeo que ya había obtenido en 2022 con el Mengao, disputó un total de 585 minutos repartidos en siete partidos. Su alto nivel lo llevó incluso a formar parte del once ideal de la edición 2025 del certamen. Jorginho, campeón de la Champions League con Chelsea y de extensa trayectoria en Europa, arribó al club a mitad de temporada y se transformó en uno de sus socios en la mitad de la cancha.

    Erick Pulgar, con el trofeo de la Copa Libertadores, junto al colombiano Jorge Carrascal.

    En total, si se consideran todas las competencias que jugó, acumuló 2.854 minutos en 37 partidos. Aunque hay que destacar que sufrió una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho en junio durante la participación en el Mundial de Clubes, algo que lo tuvo casi cuatro meses afuera del equipo. No obstante, después recuperó su lugar en el equipo y fue importante en el tramo final de la temporada.

    Uno de los aspectos en que más se le valora es por su buen juego con los pies, a pesar de ser un volante con tareas defensivas. En este punto, destaca con un 91,94% de precisión en los pases y un total de 161 recuperaciones.

    Pero no está en la Roja

    Sin embargo, a pesar de este gran presente, Pulgar no forma parte de la selección chilena desde octubre de 2024, cuando la Roja cayó goleada por 4-0 ante Colombia en Barranquilla y en donde alcanzó a disputar 84 minutos, con Ricardo Gareca aún como DT. Después de eso, tanto el Tigre como Nicolás Córdova no lo consideraron. Ambos prefirieron en esa zona de la cancha a nombres como Rodrigo Echeverría o Vicente Pizarro.

    Esta situación incluso llamó la atención en Brasil, país en donde no entienden los motivos por los que no es considerado. Así lo dejó en claro su entrenador en Flamengo, Filipe Luis: “Para mí, ya lo he dicho muchas veces, Erick es de selección en cualquier país del mundo. No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que Erick es un jugador importante para la selección chilena”.

    Van por la final

    Este sábado 13 de diciembre, a las 14.00 horas de Chile, Pulgar y compañía jugarán las semifinales de la Copa Intercontinental ante Pyramids FC, de Egipto. El duelo se disputará en el estadio Áhmad bin Ali, de la ciudad de Al-Rayyan, y es parte del desequilibrado formato que tiene el torneo, en el que PSG ya está clasificado a la final del próximo miércoles 17 y en donde el Fla, de superar al elenco africano, disputará tres duelos en una semana y se medirá ante un rival que hará su estreno recién en la definición por el título.

    Foto: Flamengo en X

    Cabe destacar que Pyramids FC viene de superar dos rondas previas antes de jugar esta semifinal. El 14 de septiembre golearon por 3-0 a Auckland City y el 23 de ese mismo mes dejaron en el camino a Al Ahli FC con un imponente 3-1.

    Para el duelo ante el elenco de Egipto, Pulgar se perfila como titular una vez más al lado de Jorginho en el mediocampo. La formación completa que prepara Filipe Luis es con: Agustín Rossi en el arco; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro en la defensa; Erick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Lino en el mediocampo; Bruno Henrique en la delantera.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolErick PulgarFlamengoSelección chilenaCopa Intercontinental

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Thiago Ávila, el activista brasileño tras la flotilla de Gaza

    Llega el libro que recorre la obra musical de Víctor Jara: “Él estaba muy atento a lo que estaba sonando en el mundo”

    El futuro del PC después de Jara

    Daniel Saldaña París: “La izquierda de los 70 y la masculinidad sólo ornamentalmente difería de la derecha”

    Constanza Martínez (FA): “La tendencia es la alternancia, pero un triunfo electoral no es necesariamente un triunfo político”

    Villancicos, árboles gigantes o duendes: las apuestas de los municipios para Navidad

    Lo más leído

    1.
    “Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe”: el Mono Navarro Montoya revela cómo vivió el ascenso lila

    “Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe”: el Mono Navarro Montoya revela cómo vivió el ascenso lila

    2.
    Sonríe Daniel Garnero: Eugenio Mena y Cristian Cuevas llegan a acuerdo para renovar en la UC

    Sonríe Daniel Garnero: Eugenio Mena y Cristian Cuevas llegan a acuerdo para renovar en la UC

    3.
    La U oficializa al primer jugador que dejará el plantel de cara a la temporada 2026

    La U oficializa al primer jugador que dejará el plantel de cara a la temporada 2026

    4.
    Los clubes que pueden descender de prosperar la ofensiva legal de Unión Española y Deportes Iquique

    Los clubes que pueden descender de prosperar la ofensiva legal de Unión Española y Deportes Iquique

    5.
    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Constanza Martínez (FA): “La tendencia es la alternancia, pero un triunfo electoral no es necesariamente un triunfo político”
    Chile

    Constanza Martínez (FA): “La tendencia es la alternancia, pero un triunfo electoral no es necesariamente un triunfo político”

    Villancicos, árboles gigantes o duendes: las apuestas de los municipios para Navidad

    El futuro del PC después de Jara

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio
    Negocios

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

    Enap realiza hallazgo de petróleo en la zona oriental de Ecuador

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8
    Tendencias

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    O’Higgins y Palestino lideran los minutos juveniles en la Liga de Primera
    El Deportivo

    O’Higgins y Palestino lideran los minutos juveniles en la Liga de Primera

    Erick Pulgar sueña con la final de la Copa Intercontinental con Flamengo en el mejor año de su carrera

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Llega el libro que recorre la obra musical de Víctor Jara: “Él estaba muy atento a lo que estaba sonando en el mundo”

    Daniel Saldaña París: “La izquierda de los 70 y la masculinidad sólo ornamentalmente difería de la derecha”

    Thiago Ávila, el activista brasileño tras la flotilla de Gaza
    Mundo

    Thiago Ávila, el activista brasileño tras la flotilla de Gaza

    Súper humanos: El centro que rehabilita a los heridos en Ucrania

    Trump insinúa que EE.UU. comenzará pronto a realizar ataques por tierra en Venezuela

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor