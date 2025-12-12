La U oficializa al primer jugador que dejará el plantel de cara a la temporada 2026

La poda, de manera oficial, comenzó en Universidad de Chile. Pese a que el equipo estudiantil no tiene técnico confirmado para la próxima temporada, la gerencia deportiva -encabezada por Manuel Mayo- tomó la decisión de “cortar” a uno de sus defensores.

“Con Ignacio Tapia terminamos nuestro vínculo profesional tras completar su contrato junto a nuestro club. El defensor se mantuvo en nuestra institución por cuatro temporadas entre 2022 y 2025, disputó 64 partidos y marcó un gol (a Colo Colo). Tiempo en el que formó parte de los planteles campeones de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025″, comunicó la entidad laica.

Luego, agregaron que “agradecemos la entrega, profesionalismo y compromiso demostrado por Ignacio durante el tiempo que vistió la camiseta del Romántico Viajero. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros deportivos y personales”.