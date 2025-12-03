Nuevo reconocimiento para Erick Pulgar: volante de Flamengo es incluido en equipo ideal de la Copa Libertadores

El cuarto título de Flamengo en la Copa Libertadores todavía se celebra. El equipo del mediocampista chileno Erick Pulgar está en lo más alto del fútbol sudamericano y ahora va por la corona en el Brasileirao.

Pero la actuación del antofagastino en el torneo internacional todavía despierta elogios. El último llega de la propia Conmebol, organizador oficial que tuvo su desenlace en Lima, con el triunfo de los cariocas sobre sus compatriotas de Palmeiras, después del triunfo de 1-0.

El organismo rector del fútbol sudamericano eligió al equipo ideal del campeonato internacional, once en el que el exjugador de Bologna y la Fiorentina está entre los elegidos.

Conjunto que está compuesto por siete futbolistas del gigante de Río de Janeiro y solamente dos de O Verdao, el otro finalista. Además, el exclusivo grupo lo completan dos atletas de Racing de Argentina, equipo al que el Mengao eliminó en semifinales.

De esa manera, puesto por puesto, el equipo es el siguiente: Agustín Rossi (ARG) de Flamengo; Leo Pereira (BRA) de Flamengo, Danilo (BRA) de Flamengo y Gustavo Gómez (PAR) de Palmeiras; Jorge Carrascal (COL) de Flamengo, Santiago Sosa (ARG) de Racing, Erick Pulgar (CHI) de Flamengo y Giorgian de Arrascaeta (URU) de Flamengo; Pedro (BRA) de Flamengo, Adrián Martínez (ARG) de Racing y Juan Manuel López (ARG) de Palmeiras.

“Casi me cag…”

Un efusivo Pulgar celebró su nuevo título en el máximo torneo sudamericano a nivel de clubes. Final que no estuvo exenta de polémicas para el chileno, quien bien pudo haber sido expulsado por una fuerte entrada sobre Bruno Fuchs, aunque el juez argentino Darío Herrera solo le puso tarjeta amarilla.

Tras el partido en la capital peruana, el antofagastino se sinceró sobre la jugada que bien pudo dejar al Fla con diez hombres, poco antes del epílogo del encuentro.

“Cuando vi la marca en la canilla de Bruno Fuchs, menos mal que llevaba pantalones cortos térmicos, porque casi me cagué de pies a cabeza (risas). Pero era una final. Si juegas al 100%, ganas. Si solo juegas al 10% (pierdes)... Así que creo que jugué al 100%, al límite, el límite que se requiere en una final”, dijo en una nota a ESPN después de la definición del título.

En lo inmediato, el atleta nacional está a un paso de conseguir su séptima corona con el Rubro-Negro. Este miércoles, el equipo carioca tiene la primera opción de levantar el trofeo del Brasileirao, el que no gana desde 2020 y sería el primero en la lista del volante nortino. A dos fechas del final del campeonato, Flamengo tiene cinco puntos más que Palmeiras y si gana a Ceará, a las 21:30 horas de Chile, terminará primero.