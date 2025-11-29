En vivo: Palmeiras y el Flamengo de Erick Pulgar chocan en Lima por la final de la Copa Libertadores
En la capital peruana, el Verdao y el Mengao definirán al equipo brasileño que se quedará con el título del certamen más importante del continente.
Minuto a minuto
Palmeiras 0-0 Flamengo
Pocas emociones
10′. Una final de mucho estudio. Por ahora, Palmeiras ni Flamengo pueden articular jugadas en campo rival.
¡Comienza el partido en Lima!
1′. Palmeiras y Flamengo ya definen al campeón de la Copa Libertadores 2025.
Los equipos en la cancha
Ya está todo dispuesto para el inicio de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en el estadio Monumental de Lima.
Show musical en Lima
A raíz del nuevo horario de inicio de la final (18.15 horas), el espectáculo comienza a contar de ahora.
Juegan más que un título
Además de obtener la gloria eterna, el vencedor de esta final asegurará su pase a la Copa Intercontinental y a la próxima edición del Mundial de Clubes.
La formación de Flamengo con Erick Pulgar como titular
La formación titular de Palmeiras
Un antecedente reciente
Palmeiras y Flamengo tienen una historia conocida cuando se habla de la final de la Copa Libertadores. En la definición de 2021, jugada en Montevideo, el Verdao se impuso por 2-1 al Mengao y levantó su tercera estrella de América.
¿A qué se debe el retraso?
Según informan desde la capital peruana, el bus que trasladaba al plantel de Palmeiras se atrasó en su arribo al estadio Monumental por la alta congestión vial.
Se retrasa la final de la Copa Libertadores
Un chileno dice presente
Erick Pulgar será titular en el Flamengo.
Se juega la final de la Copa Libertadores 2025
En Lima, Palmeiras y Flamengo definirán al campeón de América.
¡Bienvenidos!
Iniciamos una nueva transmisión junto a El Deportivo.
