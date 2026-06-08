Reino Unido, Francia y Alemania respaldan las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia

Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania han señalado en un encuentro con el primer ministro ucraniano, Volodimir Zelenski, el respaldo a la iniciativa ucraniana de mantener negociaciones directas con Rusia en las que participen también Estados Unidos y Europa.

“Respaldaron la propuesta de establecer un diálogo directo entre Ucrania y Rusia, con la participación activa de Estados Unidos y Europa, para alcanzar un alto el fuego y apoyar la continuación de las negociaciones”, ha indicado el comunicado conjunto tras la cita del primer ministro, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, con Zelenski en la capital británica.

En todo momento subrayan que Europa “tiene un papel importante que desempeñar en cualquier acuerdo, como firme apoyo de Ucrania”, por lo que los esfuerzos deben realizarse “en la más estrecha cooperación con Ucrania, los socios europeos en sentido amplio y Estados Unidos”.

Así han recalcado el apoyo a una “solución negociada por la vía diplomática” propuesta por Zelenski en su carta al presidente ruso, Vladimir Putin, en el que le pide mantener un cara a cara para desencallar las negociaciones de paz.

Respecto a las conversaciones con el Kremlin, los líderes de las potencias europeas señalan que el punto de partida debe ser “el cese de los combates”, incidiendo en que Putin tiene que “aceptar un alto el fuego inmediato y completo”.

Sostienen que “la actual línea de contacto debe servir como punto de partida para las negociaciones”. “Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza, y el derecho soberano de Ucrania a elegir sus propios acuerdos de seguridad y sus alianzas debe respetarse plenamente”, recalcan.

Asimismo, el comunicado conjunto insiste en que Kiev tiene que contar con “garantías de seguridad sólidas y jurídicamente vinculantes” una vez que entre en vigor el alto el fuego.