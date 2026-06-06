No alcanza para entrar a semifinales: Selknam aplasta a Cobras en el cierre del Súper Rugby Américas

Selknam culminó su temporada en el Súper Rugby Américas 2026. Fue un desenlace de dulce y agraz. Del lado positivo, el combinado chileno arrolló a Cobras por 45-14, en la última fecha del certamen. Sin embargo, desde el ámbito negativo, el resultado no alcanzó para meterse en las semifinales: Tarucas, por su triunfo del viernes, ya los había dejado sin chances matemáticas.

A pesar de la anunciada eliminación, la franquicia fueguina se medía ante su par de Sao Paulo con la intención de rematar una buena campaña. En caso de obtener una victoria, los nacionales firmaban un quinto puesto, quedándose a las puertas de la ronda de los cuatro mejores.

Con esa misión por delante, los locales comenzaron con un inicio explosivo, que prácticamente no dejó espacio a la reacción de los brasileños. Tan solo a los 6′, Santiago Montagner lideró la formación fija, capitalizó el empuje grupal y apoyó para el primer try.

Tres minutos después ocurrió la nueva anotación de Selknam, obra de Lucas Berti. El habilidoso ‘9′ conectó una buena asociación con Nicolás Saab, quien lo habilitó para dejarle el carril central totalmente despejado. Luego, a los 14′, se repitió la fórmula que dio origen a la apertura de la cuenta y el marcador aumentó: formación fija, arremetida de Montagner y Berti apoyó.

La cosecha de los fueguinos tendría un último premio durante la primera mitad, esta vez por parte de Raimundo Martínez, a los 20′. El hooker ingresó por el centro, al igual que Berti, arremetiendo con fuerza para sellar el 28-0 transitorio antes de la pausa.

Selknam aplasta a Cobras en el cierre del Súper Rugby Américas.

Paliza fueguina

Casi como un espejo de la primera parte, el complemento tuvo un desarrollo ampliamente dominado por Selknam. En ese contexto, solo dos minutos tardó Berti para anotar su triplete, luego de una encendida carrera. Eso sí, falló la conversión de dos puntos y el tablero quedó en 33-0.

A los 48′, los pupilos del entrenador Jake Mangin prosiguieron con el tranco demoledor y establecieron un nuevo try. ¿El autor? Marcelo Torrealba, luego de una gran asistencia de Ernesto Tchimino.

Si bien el conjunto paulista alcanzó a descontar con cifras de Joao Amaral (51′) y Rosko Specman (71′), aquello no fue impedimento para abrochar una cómoda victoria en la cancha del Saint George’s College. Es más, sobre los instantes finales, el combinado criollo aumentó la diferencia, dando cuenta del absoluto poderío a lo largo del trámite. En dicha ocasión, fue Martínez el que añadió otro try a su cuenta personal.

Con la amplia victoria por 45-14, Selknam cierra su campaña en el Súper Rugby Américas cerca de los puestos de vanguardia. Solo terminó por detrás de Tarucas (4°), Capibaras XV (3°), Pampas (2°) y Dogos XV (1°). Aquellas cuatro franquicias lucharán por el título continental en el Final Four.