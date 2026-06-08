Irán responsabiliza a Estados Unidos de las violaciones del alto al fuego y vincula a Washington las acciones de Israel

El Gobierno de Irán ha subrayado este lunes que Estados Unidos es responsable de las violaciones del acuerdo de alto al fuego pactado en abril y ha argumentado que las acciones de Israel no pueden separarse de Washington: “Nadie en nuestra región cree que las acciones de Israel no cuentan con coordinación con Estados Unidos”.

“El ataque contra nuestras regiones meridionales y el ataque contra Líbano (por parte de Israel) son responsabilidad directa de Estados Unidos, y deben rendir cuentas por estos crímenes”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, tras el intercambio de ataques en las últimas horas.

Así, ha recalcado que “la responsabilidad de Estados Unidos en la agresión por parte del régimen sionista es clara, y las consecuencias del aumento de las tensiones es también responsabilidad de Estados Unidos”, al tiempo que ha apuntado a la “coordinación” a nivel militar y política entre ambos países.

“A pesar de las afirmaciones de Estados Unidos, sabemos que están cooperando con Tel Aviv en los campos de Inteligencia y defensa”, ha argüido Baqaei, quien ha insistido en que las “medidas defensivas” de Irán “continuarán siempre que los intereses nacionales y la seguridad lo consideren necesario”.

En este sentido, ha hecho hincapié en que “las acciones del régimen sionista en la región no pueden separarse de las políticas estadounidenses”, antes de confirmar que el intercambio de mensajes con Estados Unidos, mediado por Pakistán, continúa “en una atmósfera de intensas sospechas”, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

“Si la política existencial de las negociaciones es que sean distorsionadas por el régimen sionista y Estados Unidos, el proceso diplomático se verá afectado”, ha advertido Baqaei, quien ha esgrimido que Israel “intenta con todos sus poderes y capacidades negativas destruir la diplomacia”.

El portavoz de la diplomacia iraní ha agregado por ello que los ataques lanzados el domingo contra Israel en respuesta a su último bombardeo contra la capital de Líbano, Beirut, fueron una medida “defensiva” y ha puntualizado que Teherán “ha mostrado hasta ahora una gran contención, pese a todas las violaciones del alto al fuego”.

Por ello, ha incidido en que las fuerzas de seguridad y el Gobierno de Irán “están preparados para hacer frente a cualquier situación”, al tiempo que ha recomendado a los países de la región que “no alimenten al enemigo” y ha desvinculado a las fuerzas iraníes de un ataque contra una refinería en Arabia Saudí.

“Las Fuerzas Armadas iraníes aceptan la responsabilidad de cualquier operación que lleven a cabo. Asimismo, hemos advertido contra las operaciones de falsa bandera”, ha explicado, después de una alerta de las autoridades saudíes sobre un ataque contra una base aérea en Al Jarj, sin que haya pronunciamiento oficial de Riad al respecto.