Guerra en Irán lleva a que precios de fletes marítimos se disparen y alcancen su mayor nivel en casi un año

El valor de los fletes marítimos mundiales están en un estado incierto ante la contingencia internacional.

Durante los meses previos, los precios del transporte de carga a través del mar mantuvieron en general una tendencia al alza, desde que explotó el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, aunque con caídas durante algunas semanas de acuerdo a los avances registrados.

La última semana los precios de los fletes se dispararon. De acuerdo al Drewry World Container Index, el precio aumentó un 23%, al pasar de US$2.800 por contenedores de 40 pies, a US$3.400. Así, alcanzó su mayor valor en casi un año, puesto que la semana del 12 junio del 2025 alcanzó los US$3.543.

En ese entonces, el escenario mundial estaba marcado por los ataques a buques por parte de militantes hutíes con base en Yemen, que obligó a las empresas navieras a evitar el Mar Rojo que conecta con el Canal de Suez y en su lugar utilizar una ruta más larga alrededor del sur de África.

George Lever, gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) explicó las razones del alza: “Se debe por el aumento estacional de la demanda y por el adelantamiento de importaciones que buscan anticiparse a posibles alza de aranceles en Estados Unidos a partir de julio. A ello se suma la persistencia de la incertidumbre asociada a la situación en Irán y el impacto de mayores precios de los combustibles sobre los costos operacionales del transporte marítimo”.

A crane lifts containers onto the "Copiapo" container ship, at the Port of Le Havre, in Seine Maritime, France, on Thursday, November 2, 2006. The ship is managed by the marine transport company Peter Dohle Schiffahrts KG of Germany and is owned by CSAV of Chile. Photographer: Andrew Wheeler/Bloomberg News BLOOMBERG NEWS

Asimismo, el economista Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines, apuntó a que puede deberse a “un shock transitorio, impulsado por la mayor demanda asociada a la posible nueva escalada de aranceles en Estados Unidos y, en menor, medida, por el mundial de fútbol, que aumenta la demanda por diversos bienes”.

Drewry, una consultora internacional especializada en la industria de transporte marítimo, afirmó que ha recibido confirmación de varias fuentes de que la temporada alta de este año ha comenzado antes de lo habitual, lo que está impulsando una mayor demanda y unos precios de flete más elevados.

Efectos en Chile

Uno de los efectos directos que genera este aumento en los precios es en la inflación, que ya se encuentra en niveles elevados debido a los efectos del alza de los combustibles.

Actualmente, la inflación anual se ubica en 4%,sin embargo, con el registro que se espera para mayo, cifra que se conoce este lunes 8, el registro podría superar el 4%.

Por lo mismo, los expertos miran con cautela los efectos que esta nueva alza en la cadena logística podría reflejar en los precios internos.

El economista Felipe Alarcón de EuroAmérica, sostiene que el impacto que puede tener el alza de los valores de transporte marítimo en los precios de los productos en Chile es incierto. “Es algo esperable tras el shock de precios de combustibles y desde luego hay un riesgo de que esta alza se transmita a precios. Esa es la gran pregunta hoy: ¿Cuánto del alza de los combustibles va a llegar a precios de bienes finales?. Hasta ahora, hay poca evidencia de ello (habrá que analizar en detalle el IPC mayo que se publica el lunes), presumiblemente porque los agentes aún ven una probabilidad importante de que el shock se deshaga en lo próximo, algo que está aun por verse".

Imagen de referencia.

En esa misma línea, Fernández plantea que “si suponemos que estas alzas se sostienen en el tiempo, el impacto sobre la inflación en Chile y los precios en general es muy diverso y, probablemente, no demasiado significativo. Lo anterior porque los fletes afectan solo a los bienes y no a los servicios (al menos no directamente) y, en general, representan una proporción baja del valor de los bienes transportados”.

El economista de Gemines explica que “como regla general, los bienes más baratos por unidad de volumen (toneladas) serían los más afectados (granos por ejemplo) y los de mayor valor tendrían escaso impacto en sus precios (por ejemplo electrónica). Dicho esto, no cabe duda que fletes más caros afectan los precios y la inflación, pero su efecto debería ser poco importante pero diferenciado”, asegura.

Eso sí, para Fernández, es poco probable que la situación se extienda sostenidamente: “Más temprano que tarde se llegará a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, se reabrirá el estrecho de Ormuz y bajaran los combustibles y luego los fletes”.

Lever también lo analiza con distancia y plantea que se debe monitorear el efecto real en los precios internos. “El principal impacto proviene de la alta incidencia que tienen los bienes importados en el consumo interno, lo que podría generar presiones sobre los precios finales si los mayores costos logísticos persisten en el tiempo”.

Sin embargo, subrayó que “el efecto dependerá también de la evolución del tipo de cambio, que ha mostrado bajas respecto del mes anterior, y de cuánto tiempo se mantengan elevados los costos del transporte marítimo”.