Evópoli revive propuesta de Piñera para reorganizar políticamente a La Moneda y asemejarla a la Casa Blanca

Durante su primera cuenta pública, el Presidente José Antonio Kast le dio un nuevo empujón al debate, al afirmar que van a “avanzar hacia la fusión institucional” de los ministerios del Interior y de la Secretaría General de Gobierno para que sea “una sola estructura orgánica”.

La discusión no es nueva. Aunque en las últimas semanas distintos actores están dando una carrera de propuestas para reformular al Poder Ejecutivo, la idea de fusionar ministerios, especialmente aquellos que son parte del comité político del Presidente de la República, lleva años madurando.

Uno de los últimos planteamientos formales fue levantado por Evópoli, a través de su centro de estudios Horizontal.

Según la propuesta que le hicieron llegar al Presidente Kast, el objetivo central es reorganizar el núcleo de toma de decisiones (lo que la ciencia política define como “centro de gobierno”), reduciendo ministerios, pasando de los actuales 25 a 16.

Superministro

Uno de los cambios más importantes es la fusión de los tres ministerios políticos de La Moneda, Interior y las secretarías generales de la Presidencia (Segpres) y de Gobierno (Segegob), con el fin de asemejarse al esquema de la Casa Blanca de Estados Unidos.

De aquella unión, según la propuesta del think tank, surgiría el Ministerio de Interior y de Gobierno.

“Este sería un ministerio asesor del Presidente de primer nivel, encargado de la coordinación política, agenda legislativa y comunicaciones de Gobierno. Se mantendría un vocero de Gobierno, similar al White House Press Secretary (Secretario de Prensa de la Casa Blanca de EE.UU.) o al Prime Minister’s Official Spokesperson (portavoz oficial en Reino Unido)”, detalla el documento en referencia a que el vocero en otros países no tiene necesariamente la calidad de ministro, sino que se trata simplemente de un funcionario de confianza.

Esta idea, en todo caso, tiene un precedente. Un modelo similar estudió en su momento el expresidente Sebastián Piñera entre sus dos administraciones. Y aunque el exmandatario lo comentó en algunas entrevistas o puntos de prensa, la propuesta solo quedó a nivel de anteproyecto.

Entre ambas propuestas hay un importante vaso comunicante: el ingeniero civil Gonzalo Blumel (Evópoli), quien primero fue jefe de la División de Estudios de la Segpres y jefe de asesores de Piñera. Luego trabajó como director ejecutivo de Avanza Chile (fundación del expresidente) y más tarde como ministro Segpres y del Interior en el segundo gobierno del fallecido exjefe de Estado. Hoy Blumel es vicepresidente de Evópoli y miembro del directorio de Horizontal.

Si bien esta fórmula está inspirada en el modelo de Estados Unidos y en aquel olvidado plan de Piñera, desde Horizontal remarcan que la idea se ejecutaría manteniendo la tradición del modelo chileno con el Ministerio del Interior.

“Que Chile tenga tres ministerios de nivel político en el gabinete es una anomalía al interior de la OECD. Por lo mismo, para modernizar el centro de gobierno como instancia de apoyo a la gestión presidencial, manteniendo la tradición institucional del modelo chileno (el Ministerio del Interior data de 1824), se propone fusionar el Ministerio de Interior con Segegob y Segpres, estableciendo un solo ministerio político a nivel de gabinete”, dice la propuesta.

Un problema práctico que se ahorraría con esta idea, afirman desde Horizontal, es que se evitaría roces comunicaciones con la Segpres en torno al impulso de la agenda legislativa.

“Promover los proyectos de ley del Ejecutivo es una de las principales tareas políticas del gobierno, por lo que resulta coherente traspasar dichas funciones a Interior”, afirma la propuesta.

“En el caso de Segegob, se propone seguir el modelo norteamericano manteniendo a un vocero o portavoz presidencial (speaker), aunque con rango ministerial (pero sin un ministerio a su cargo). En esta línea, la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que es el área de comunicaciones de dicho ministerio, debería pasar a tener una dependencia directa de la Presidencia de la República”, añade la propuesta.

Reducción de carteras

Para la baja en el número de ministerios, Horizontal propone un esquema que -además de la mencionada fusión de Interior, Segpres y Segegob- las actuales carteras de Economía, Minería, Energía y Agricultura pasen a formar el “Ministerio de Economía y Desarrollo Productivo”.

El “Ministerio de Infraestructura y Conectividad” sería el resultado de la fusión de Transportes y Obras Públicas.

Que las actuales carteras de Ciencias y Medio Ambiente formen el “Ministerio de Desarrollo Sustentable”.

Además, se propone que el actual Ministerio Desarrollo Social (Mideso) absorba a Deporte. Y que Vivienda haga lo propio con Bienes Nacionales.

Propuestas sobre la mesa

Además del documento del think thank ligado a Evópoli, en el pasado otros actores políticos han entrado a esta discusión.

En su anterior y corta aventura presidencial -y luego de la entonces reciente aprobación del Ministerio de Seguridad Pública-, el senador Vlado Mirosevic había propuesto eliminar a la Segpres para que fuera absorbida por Interior.

Más recientemente, en la antesala de la cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, la bancada de diputados de la UDI había propuesto eliminar 10 ministerios.