“Un líder dentro y fuera de la cancha”: Erick Pulgar vuelve a jugar después de más de tres meses en goleada de Flamengo

Erick Pulgar está de regreso en las canchas. El mediocampista de Flamengo volvió a jugar después de tres meses y medio después de sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, el 29 de junio pasado, en la derrota 4-2 ante Bayern Múnich por el Mundial de Clubes.

Rebelde lesión que, incluso, obligó al antofagastino a pasar por el quirófano. Después de un largo periodo de recuperación, el volante volvió a la convocatoria en un partido oficial de la escuadra más popular de Río de Janeiro, también de Brasil.

El miércoles en la noche, el exjugador de la Fiorentina ingresó justo en la hora de juego del encuentro ante Botafogo, en el estadio Nilton Santos en uno de los clásicos de la capital carioca, cuando el Rubro-Negro ya ganaba por la cuenta mínima con gol de Pedro, a los 40’.

Tras la entrada de Pulgar, O Mengao pudo concretar la goleada de 3-0 sobre el actual monarca del Brasileirao, después de las conquistas de Luiz Araújo (70’) y del atacante ecuatoriano Gonzalo Plata, a diez minutos del epílogo.

Victoria importante para el Fla que suma 58 unidades en 27 partidos, tres menos que el líder Palmeiras, escuadra que le propinó un expresivo marcador de 5-1 a Bragantino, en Sao Paulo.

Elogios del técnico

Al margen de la importante victoria sobre O Fogao, uno de los temas en los que profundizó el técnico del Fla, el brasileño Filipe Luís, fue la vuelta del mediocampista formado en Deportes Antofagasta.

“Erick (Pulgar) es un pilar para nuestro equipo. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Según mi opinión es un jugador clave, sobre todo, por su comprensión del juego en todas las fases y su capacidad para ocupar espacios”, afirmó el exlateral de Atlético de Madrid.

Asimismo, el exseleccionado del Scratch reconoció que el chileno “es un mediocampista muy diferente, uno al que echamos mucho de menos en su ausencia. Cada partido que jugamos sin él estuvo dedicado a esos jugadores que no estaban en la cancha. Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta”.

Lo cierto es que el seleccionado chileno tendrá una férrea disputa en la línea de volantes, una zona en la que hay al menos seis jugadores en su posición. Todo mientras el equipo pelea por el título local y la Copa Libertadores, competición en la que se medirá a Racing de Argentina en semifinales.

Al respecto, el DT contestó que “todo depende mucho del estado de forma de los jugadores, del plan de juego y de lo que yo considere mejor para el equipo. Habrá momentos en que juegue un jugador, otro, o que jueguen todos juntos. Así es como lo hago. Y no solo lo digo Erick (Pulgar). Quiero hablar del Evertton, que está siendo muy criticado y es de la cantera. Se piden muchos jugadores de la cantera, pero cuando llegan y no rinden bien, son masacrados. Tenemos seis centrocampistas defensivos en la plantilla. Hoy faltó Saúl Ñiguez, que puede jugar en más posiciones. Es importante que tengamos más disponibles”.