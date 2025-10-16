SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Un líder dentro y fuera de la cancha”: Erick Pulgar vuelve a jugar después de más de tres meses en goleada de Flamengo

El volante chileno sufrió una fractura en el Mundial de Clubes, el 29 de junio pasado. El miércoles entró a los 60 minutos en el derbi que el Mengao venció 3-0 a Botafogo, regreso que despertó elogios del DT Filipe Luís.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Erick Pulgar regresó a jugar por Flamengo. Gilvan de Souza / Flamengo

Erick Pulgar está de regreso en las canchas. El mediocampista de Flamengo volvió a jugar después de tres meses y medio después de sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, el 29 de junio pasado, en la derrota 4-2 ante Bayern Múnich por el Mundial de Clubes.

Rebelde lesión que, incluso, obligó al antofagastino a pasar por el quirófano. Después de un largo periodo de recuperación, el volante volvió a la convocatoria en un partido oficial de la escuadra más popular de Río de Janeiro, también de Brasil.

El miércoles en la noche, el exjugador de la Fiorentina ingresó justo en la hora de juego del encuentro ante Botafogo, en el estadio Nilton Santos en uno de los clásicos de la capital carioca, cuando el Rubro-Negro ya ganaba por la cuenta mínima con gol de Pedro, a los 40’.

Tras la entrada de Pulgar, O Mengao pudo concretar la goleada de 3-0 sobre el actual monarca del Brasileirao, después de las conquistas de Luiz Araújo (70’) y del atacante ecuatoriano Gonzalo Plata, a diez minutos del epílogo.

Victoria importante para el Fla que suma 58 unidades en 27 partidos, tres menos que el líder Palmeiras, escuadra que le propinó un expresivo marcador de 5-1 a Bragantino, en Sao Paulo.

Elogios del técnico

Al margen de la importante victoria sobre O Fogao, uno de los temas en los que profundizó el técnico del Fla, el brasileño Filipe Luís, fue la vuelta del mediocampista formado en Deportes Antofagasta.

“Erick (Pulgar) es un pilar para nuestro equipo. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Según mi opinión es un jugador clave, sobre todo, por su comprensión del juego en todas las fases y su capacidad para ocupar espacios”, afirmó el exlateral de Atlético de Madrid.

Asimismo, el exseleccionado del Scratch reconoció que el chileno “es un mediocampista muy diferente, uno al que echamos mucho de menos en su ausencia. Cada partido que jugamos sin él estuvo dedicado a esos jugadores que no estaban en la cancha. Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta”.

Lo cierto es que el seleccionado chileno tendrá una férrea disputa en la línea de volantes, una zona en la que hay al menos seis jugadores en su posición. Todo mientras el equipo pelea por el título local y la Copa Libertadores, competición en la que se medirá a Racing de Argentina en semifinales.

Al respecto, el DT contestó que “todo depende mucho del estado de forma de los jugadores, del plan de juego y de lo que yo considere mejor para el equipo. Habrá momentos en que juegue un jugador, otro, o que jueguen todos juntos. Así es como lo hago. Y no solo lo digo Erick (Pulgar). Quiero hablar del Evertton, que está siendo muy criticado y es de la cantera. Se piden muchos jugadores de la cantera, pero cuando llegan y no rinden bien, son masacrados. Tenemos seis centrocampistas defensivos en la plantilla. Hoy faltó Saúl Ñiguez, que puede jugar en más posiciones. Es importante que tengamos más disponibles”.

Más sobre:FútbolErick PulgarFlamengoBrasileiraoFilipe LuísCopa Libertadores

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?

ONU: Cancillería se resiste a revelar costo de campaña de Bachelet y lo califica como dato “sensible” y de “interés nacional”

Un déjà vu: subsecretario Martorell reconoce “alta preocupación” por situación financiera de hospitales

Chinamart: Fiscalía insiste en citación a Juanito González, pieza clave en la trama que complica a Karol Cariola

Álvaro García asume como biministro de Economía y Energía tras salida de Diego Pardow por error en tarifas eléctricas

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Rating del miércoles 15 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 15 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls
Chile

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

ONU: Cancillería se resiste a revelar costo de campaña de Bachelet y lo califica como dato “sensible” y de “interés nacional”

Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama
Negocios

Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama

Todo lo que brilla es oro: el precio anota un nuevo récord y no hay señales de que detenga su escalda

El error de los US$100 millones: Quién es el jefe de la CNE en riesgo por el escándalo de las tarifas eléctricas

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

El escándalo de París 2024 está en la retina: las claves de Argentina y Marruecos para la gran final del Mundial Sub 20
El Deportivo

El escándalo de París 2024 está en la retina: las claves de Argentina y Marruecos para la gran final del Mundial Sub 20

Jugador del Betis aborda la posible salida de Manuel Pellegrini y realiza un profundo análisis del método del chileno

“Un líder dentro y fuera de la cancha”: Erick Pulgar vuelve a jugar después de más de tres meses en goleada de Flamengo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”
Cultura y entretención

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?
Mundo

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?

Trump sostuvo una “larga” conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski a la Casa Blanca

El Gobierno israelí busca crear un tribunal que contemple la pena capital para los acusados del 7 de octubre

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo