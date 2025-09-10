SUSCRÍBETE
El Deportivo

La llamativa petición del Flamengo de Pulgar a la ONU: “Somos 45 millones; exigimos que se nos reconozca como nación”

El histórico Zico encabeza la campaña del cuadro de Río de Janeiro para ser reconocidos como un territorio propio.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
La llamativa petición del Flamengo de Erick Pulgar a la ONU “Exigimos que reconozca que existe una nación”. Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo, el club más popular de Brasil, sorprendió esta semana con una iniciativa inédita. Solicitó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas ser reconocido como la primera “nación simbólico-cultural” del planeta. La campaña, encabezada por Zico, ídolo del Mengao, plantea que los 45 millones de simpatizantes que siguen al equipo forman una comunidad que trasciende las fronteras.

“Si fuéramos un país, tendríamos la 36ª población más grande del mundo”, declaró Zico durante el lanzamiento oficial. “Somos más de 45 millones de personas unidas bajo una sola bandera. Exigimos que la ONU reconozca que existe una nación que no se forma por geografía, sino por sentimiento colectivo”, añadió el exvolante.

El proyecto no persigue consecuencias políticas ni legales. El objetivo es lograr un gesto formal que visibilice el peso social del Flamengo. Para ello, el club habilitó un sitio web donde invita a sus hinchas a firmar la petición digital. “Sería la validación internacional de un fenómeno ya evidente en Brasil y en el mundo”, insistió Zico.

Pulgar, en un partido del Flamengo. Ricardo Moraes

La apuesta refleja la magnitud de un equipo que ha hecho de su hinchada una marca en sí misma. En paralelo a la campaña ante la ONU, el club volvió a ocupar titulares al cerrar un acuerdo comercial histórico: un patrocinio de 46 millones de dólares anuales con la casa de apuestas deportivas Betano, que se transformó en su sponsor principal. El contrato, que se extiende hasta 2028, es el más grande firmado por un equipo brasileño y coloca al equipo en la élite mundial en términos de ingresos.

El vínculo abarca no solo al primer equipo masculino, sino también al femenino, a las otras disciplinas como vóleibol y básquetbol, y a la plataforma digital FlamengoTV, que es uno de los canales deportivos con mayor audiencia en YouTube.

La respuesta de Naciones Unidas aún es incierta, pero el movimiento busca confirmar una idea que Zico sintetizó en el acto de lanzamiento. “El Flamengo ya no es solo un club. Es una nación, un sentimiento que une a millones en todo el planeta”, resumió el exfutbolista.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFlamengoZicoErick PulgarBrasileiraoONUOrganización de las Naciones UnidasNaciones Unidas

