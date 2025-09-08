Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
El boxeador mexicano luchará el próximo 13 de septiembre.
Las Vegas volverá a ser el epicentro del boxeo. El Allegiant Stadium se prepara para recibir a Saúl “Canelo” Álvarez, actual campeón indiscutido del peso supermedio, ante Terence Crawford será su rival.
A qué hora es la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
La pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford es este sábado 13 de septiembre, a las 19.00 horas.
Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
La pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se transmite vía streaming a través de Netflix.
