Filipe Luis estalla contra compañero de Erick Pulgar en Flamengo: “Su comportamiento roza lo deplorable, es ridículo”

Flamengo no pasa por un buen momento. El equipo de Erick Pulgar enfrenta algunas rencillas en el interior del camarín que tienen molesto al técnico Filipe Luis. Así lo dejó en evidencia el adiestrador en la última conferencia de prensa que dejó bastante de qué hablar en Brasil.

Luis no ocultó su malestar con el delantero Pedro, uno de los goleadores del equipo, al que dejó fuera de la convocatoria del duelo contra Sao Paulo en el que el Mengao acabó derrotado.

El exseleccionado criticó la actitud del delantero durante la última semana de trabajos, a la que llegó a calificar de “rozar lo ridículo”, faltando el respeto a sus compañeros.

“Lo que ocurrió fue que el comportamiento y la actitud de Pedro esta semana rozó lo deplorable. Fue ridículo. Lleva un tiempo entrenando mal, pero esta semana rompió la cultura de entrenamiento. Lo que hizo fue una falta de respeto. Este tipo de comportamiento puede ser contagioso, y por eso quedó fuera de la lista. Espero que se disculpe con sus compañeros”, dijo Filipe Luis al ser consultado por la ausencia de Pedro.

Además se dio el tiempo para referirse al rendimiento del futbolista. “Vengo aquí con el corazón abierto. Intenté protegerlo durante mucho tiempo, pero él tiene que quererlo. Mis ojos me dicen lo que veo en los entrenamientos. Pero luego los datos del GPS muestran que Pedro es el último en todo. Es su culpa”, lanzó.

“Puedes culpar al entrenador, al modelo, a sus compañeros, a Arrascaeta, a quien sea. Pero la culpa es suya. Tiene que quererlo. Cuando quiera, lo espero con los brazos abiertos, porque no puedo ir al mercado a fichar a un jugador que marca 30 goles como él. Está con nosotros, no es un problema, debería ser la solución. Repito: tiene que quererlo. Cuando quiera, cuando se disculpe con sus compañeros y vuelva a entrenar al mismo nivel que ellos, seguro que no será un problema; será titular indiscutible”, agregó.

Según han precisado en ESPN Brasil, estas diferencias entre el técnico y Pedro se remontan al Mundial de Clubes. Todo habría comenzado después de que el delantero fuera suplente contra Chelsea y se quedara fuera de la convocatoria contra Bayern Múnich.

“Evidentemente tiene problemas con la directiva, pero son problemas de él”, cerró Filipe Luis.