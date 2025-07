Marcelo Gallardo confirma la salida de Gonzalo Tapia de River Plate: “Nunca es cómodo tener que transmitir una decisión”.

Gonzalo Tapia no seguirá en River Plate. El atacante no ha sido considerado por Marcelo Gallardo. No juega desde el 15 de marzo. A partir de esa fecha, alternó entre suplencias y partidos en los que no estuvo citado. Este domingo, el cuadro de la banda sangre venció por 3-1 a Platense. El chileno no entró en la citación.

Luego del partido, el Muñeco se refirió a la situación del delantero formado en Universidad Católica. El DT confirmó que el ariete buscará minutos en otro club. “Cada situación se evalúa de manera individual. En el caso de Tapia, un jugador joven que no tuvo participación, se analiza la posibilidad de que salga a buscar continuidad, siempre en función de lo que resulte más conveniente para todas las partes”, dijo.

En esa línea, el estratega reconoció que las salidas de la plantilla no son una situación sencilla de abordar. “Nunca es fácil ni cómodo tener que transmitir una decisión, pero así es el fútbol, cuando hablas con frontalidad, sinceridad y respeto. Más allá de que hay personas que quiero mucho, la renovación del plantel implicaba tomar decisiones y comunicarlas”, comentó.

Gallardo confirmó que Tapia se irá de River. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La victoria de River ante el vigente campeón de Argentina se enmarca en el contexto de la primera jornada del Torneo de Clausura. Anotaron Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Miguel Borja. Para Platense, descontó Ronaldo Martínez. En la anotación del exjugador de Palestino y Racing, en Monumental vio como festejaba a lo Marcelo Salas, emulando al Matador por la coincidencia de apellidos.

Por su lado, Paulo Díaz fue titular en la escuadra albirroja. Jugó hasta el minuto 85 y tuvo una actuación destacada. Más allá de su acostumbrada precisión en las entregas y de haber ganado la mayoría de sus duelos, aportó con una asistencia el 1-0.

Más allá del buen comienzo del elenco de Gallardo en su competencia local, el DT reconoce que los movimientos del plantel continuarán en los próximos días.

“Esperamos que las cosas se vayan resolviendo de la mejor manera posible para nosotros y los futbolistas, la vida sigue y hay posibilidades de que ellos tengan otros desafíos. Sí, está la incomodidad porque hay futbolistas que aprecio, pero son decisiones futbolísticas que hay que tomar”, enfatizó.