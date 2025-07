Jannik Sinner se rinde ante Alcaraz tras ganarle en Wimbledon: “Vas a levantar este trofeo muchas veces; ya tienes dos”

Jannik Sinner (1° del ranking ATP) se consagra en la Catedral. El italiano se impuso ante Carlos Alcaraz (2°) por parciales de 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 en la final de Wimbledon. El mejor del escalafón planetario ya ha ganado los cuatro Grand Slam. “Es muy emotivo, porque sufrí una derrota muy dura en París”, reconoció tras el encuentro. En el Roland Garros, el español le remontó en la definición.

“No importa cómo ganes o pierdas en los torneos importantes, tienes que entender lo que has hecho mal y trabajar en ello. Intenté aceptar la derrota y seguir trabajando. Es una de las razones por las que estoy sujetando este trofeo. Me siento agradecido por las personas que tengo a mi alrededor, este trofeo significa mucho”, complementó Sinner.

Sus palabras incluyeron elogios para Alcaraz. “Carlos, de nuevo, has hecho un torneo increíble, pero te doy las gracias por el jugador que eres”, dijo.

Sinner con el trofeo en Wimbledon. . Por @wimbledon

Ambos animan la principal rivalidad de la nueva generación. “Es complicado jugar ante ti, pero tenemos una gran relación dentro y fuera de pista. Intentamos mantener eso y hacemos lo posible con los mejores equipos del mundo. Sigue luchando, vas a levantar este trofeo muchas veces. Ya tienes dos”, insistió.

En esa línea, el peninsular no dudó en agradecer a su círculo cercano, presente en el All England: “Es muy especial. Ver aquí a mis padres, a mi hermano, a todo el equipo,... es increíble. Debo darle las gracias a mi hermano, no hay carrera de Fórmula 1 este fin de semana, por eso ha venido”.

Por otro lado, Alcaraz no ocultó la frustración, pero también habló bien de su contrincante. “Es complicado perder. Siempre es difícil, incluso en una final, pero primero de todo debo felicitar a Jannik”, dijo el ibérico.

“Es un trofeo muy merecidos tras las dos semanas increíbles que has hecho en Londres, jugando un gran tenis. También, enhorabuena a tu equipo. Sé que hay mucha familia y amigos viéndote aquí, tienes un gran entorno”, añadió.

En el mismo tono que Sinner, el español habló de los encuentros que han animado y su vínculo fuera de la cancha. “Me alegro mucho por ti. Sigue así, me alegra seguir teniendo una gran relación fuera de la pista y una bonita rivalidad dentro de ella. Me hace mejorar cada día, así que muchas gracias y enhorabuena”, fueron sus palabras.