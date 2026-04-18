El cantante y exintegrante de One Direction, Zayn Malik, fue internado de urgencias el pasado viernes y canceló un evento programado con fans en el Reino Unido en el marco del lanzamiento de su nuevo disco “Konnakol”.

Fue a través de sus redes sociales que dio el anuncio. “A mis fans: Gracias a todos por su amor y apoyo, ahora y siempre. Ha sido una semana larga y aún me estoy recuperando inesperadamente. Me duele mucho no poder verlos a todos esta semana”, señaló Zayn.

“No estaría donde estoy hoy sin ustedes y les agradezco mucho su comprensión. Gracias al increíble personal del hospital: médicos, enfermeras, cardiólogo, personal administrativo y a todos los que me han ayudado y siguen haciéndolo. ¡Son todos unas leyendas!”, agregó el artista de 33 años.

El mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum: Zayn Malik es internado de urgencia y cancela evento con fans

Si bien se desconocen las causas de la hospitalización , la mención de un cardiólogo abrió especulaciones sobre un eventual problema al corazón.

En medio del lanzamiento de su quinto álbum, el cantante estaba preparando el inicio de su gira mundial que comenzará en Nueva York el 20 de abril y lo traerá a Chile el próximo 2 de octubre.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce si la programación de los shows sigue tal como estaban agendados.